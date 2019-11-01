Техническая картина в бумагах портится. В первую очередь это обусловлено просто тем, что котировки несколько сессий подряд не могут сформировать восходящий отскок от нижней границы растущего тренда (красные линии). Давление на данную линии резко повышает вероятность успешного пробоя вниз.

Трендовый индикатор MACD подал сигнал на продажу. Но 15-периодная и 20-периодная скользящие средние (EMA) еще не пересеклись, поэтому падение может быть удержано. Тем более согласно быстро реагирующему осциллятору Stochastic бумаги уже перепроданы — позитивный фактор.

Отмечу «медвежью» дивергенцию по стохастическому осциллятору (обозначена розовыми пунктирными линиями), которая в теории говорит о развороте тенденции вниз. В предыдущий раз (конец марта-начало апреля текущего года) дивергенция успешно реализовалась.

Краткосрочный прогноз: тестирование зоны поддержки 35,9–36,4 руб. с последующей коррекцией вверх. Нельзя исключать того, что после потенциального выхода за пределы растущей тенденции вниз подъем впоследствии возобновится.

Долгосрочная картина осторожно позитивная до тех пор, пока котировки не вернулись ниже 35,5-36 руб. Только тогда зафиксируем затухание среднесрочного up-тренда (от июля текущего года). Долгосрочная тенденция с 2015 г. отсутствует.

Сценарий роста в приоритете, однако об уверенном подъеме в сторону 41–42 руб. стоит говорить с осторожностью. Падение на текущей неделе сформировало длинную «медвежью» свечу, угрожающую потенциальному подъему в обозримой перспективе.

Уровни поддержки: 36,4 / 35,9 / 34,25 / 34

Уровни сопротивления: 39,9 / 41,45 / 41,75 / 44



