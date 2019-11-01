Прогноз результатов "Полюса" за III квартал по МСФО: EBITDA выросла на 16% к/к
Полюс золото: прогноз финансовых результатов за 3К19 по МСФО: ожидается сильная отчетность на фоне увеличения продаж
Компания Полюс золото (PLZL: LI; ВЫШЕ РЫНКА; $66,5/акцию) во вторник, 5 ноября, представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что компания представит сильную отчетность на фоне увеличения объемов реализации золота на 20% к/к, о чем компания сообщила ранее. Небольшое давление на EBITDA может быть связано с сезонным увеличением TCC (общих денежных расходов) и проведением техобслуживания на Вернинском и Благодатном. Тем не менее, мы ожидаем, что рентабельность в квартальном сопоставлении не изменится, и компания продемонстрирует устойчивый СДП.
Основные показатели мы приводим ниже:
— По нашему прогнозу, выручка составит $1 078 млн.
— По нашему прогнозу, EBITDA увеличится на 16% к/к до $702 млн. Небольшое снижение рентабельности может произойти из-за сезонного роста расходов на фоне сезонного пика добычи на россыпных месторождениях и проведения техобслуживания на Вернинском и Благодатном.
— По нашему прогнозу, чистая прибыль составит $440 млн; не нее могут оказать влияние возможные разовые статьи.
— Для расчета СДП мы заложили в нашу модель капиталовложения на уровне примерно $230 млн и некоторое увеличение оборотного капитала. Таким образом, мы ожидаем, что СДП за 3К19 будет на 10% к/к выше и составит примерно $300 млн.
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