ОФЗ: рекомендуем сокращать позиции в номинальных выпусках и покупать флоутеры
Мы закрываем рекомендацию покупать пятилетние ОФЗ-26227. Доходность бумаги упала на 60 б. п. с момента открытия рекомендации в сентябре, совокупный доход составил 27%.
В момент открытия рекомендации ЦБ не был настроен резко снижать ключевую ставку, но мы полагали, что быстрое замедление инфляции заставит инвесторов поверить, что регулятор все же перейдет к снижению ставок. Реальность оказалась гораздо более радужной для рынка ОФЗ: регулятор дал понять, что будет активно опускать ставки, и уже снизил ключевую ставку на 50 б. п. В настоящий момент рынок ОФЗ, похоже, заложил в цены снижение ставки до 5,75-6,00% к концу следующего года. Мы ожидаем ставку на уровне 5,5% на конец 2020 года, но вряд ли в ближайшее время ЦБ просигнализирует о столь существенном ее понижении.
С учетом растущих геополитических рисков мы предлагаем инвесторам закрыть позиции в номинальных выпусках и покупать старые флоутеры. Купон последних все еще остается высоким. Кроме того, рынок пока ожидает снижения ставки в декабре на 25 б. п. (а мы — на 50 б. п.), поэтому мы не ждем падения цен бумаги в случае волны продаж номинальных ОФЗ и рекомендуем покупать ее и получать высокий купон.
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