Российский рынок акций и рубль в начале дня прибавят на позитивном внешнем фоне и росте котировок нефти. Спрос на риск на глобальном рынке поддержит рублевые активы.

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Учитывая сохранение аппетита к риску на глобальных рынках и вчерашнее движение в ряде депозитарных расписок сегодня имеются все шансы переписать исторический максимум по индексу Мосбиржи, и следующая цель для индекса — отметка в 2950 пунктов, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Во вторник в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, также полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Оптимизм инвесторов поддерживается потоком корпоративной отчетности, а также ожиданиями заключения торгового соглашения между США и КНР", — говорит он.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже 63,5 по паре доллар-рубль, повышение "спроса на риск" способствует укреплению рубля, но оснований для сильных движений пока недостаточно, полагает эксперт.

"Рубль может получить дополнительную поддержку в случае сохранения тренда роста нефтяных котировок, которые вопреки ожиданиям аналитиков взлетели выше уровня в 62 доллара за баррель. Также важным фактором остается высокий уровень ликвидности в мировой экономике, который поддерживается ФРС США. Бенефициаром данного процесса будет и российский фондовый рынок", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль будет находиться в течение дня в диапазоне 63,15–63,9, добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на ожиданиях заключения внешнеторгового договора Вашингтона и Пекина.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы с утра растут на 0,2-0,34%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также прибавляют: австралийский S&P/ASX 200 на 0,17%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 0,63%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,53%.

Стоимость нефти увеличивается на 0,3%, до 62,3 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,02%, до 1,1129 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок ощутимо повысился в первый день ноября на фоне позитивной динамики мировых бирж и рынка нефти. Существенное укрепление рубля обеспечило обновление индексом РТС максимума почти за шесть лет.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 1,26%, до 2930,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,29%, до 1455,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 59 копеек, до 63,54 рубля, евро — на 55 копеек, до 70,95 рубля, следует из данных Московской биржи.