ОФЗ: восстановление позиций
В минувшую пятницу рынок ОФЗ отыграл понесенные в течение недели потери, закрывшись в плюсе, в то время как локальные облигации других развивающихся стран в основном торговались в отрицательной зоне. В частности, в конце недели 10-летние облигации ЮАР выросли в доходности на 7 бп, а длинные бумаги Польши, Колумбии и Индонезии повысились в доходности на 3–4 бп. Исключение составили долгосрочные облигации Бразилии и Турции, доходности которых снизились.
В российском сегменте ОФЗ-26224 (YTM 6,41%) опустился в доходности примерно на 4 бп, подорожав на 0,3 пп. Самые длинные выпуски ОФЗ закрылись снижением доходностей на 6–7 бп. Среднесрочные облигации в пятницу снизились в доходности на 4–5 бп, укрепившись в цене на 0,2–0,3 пп. В результате, наклон кривой немного уменьшился: спред на отрезке 2–10 лет сузился на 3 бп (до 44 бп), хотя в целом за неделю он увеличился на 12 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже соответствовал среднедневным значениям, составив 30,5 млрд руб., из которых 26 млрд руб. пришлось на выпуски с фиксированным купоном. В целом за неделю среднедневной оборот торгов на рынке локального долга составил 29,7 млрд руб.
Вчера ценовые движения на российском рынке отсутствовали в связи с праздничным выходным. В динамике рынков локального долга остальных развивающихся стран единого направления не было. В частности, длинные облигации ЮАР опустились в доходности на 15 бп, в Турции длинные ставки снизились на 7 бп, в то время как бразильские бумаги выросли в доходности на 4 бп. Сегодня Минфин объявит параметры завтрашнего регулярного аукциона ОФЗ.
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