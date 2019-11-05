В четверг, 7 ноября, Детский мир опубликует результаты за 3К19 по МСФО.

Наше мнение. Компания уже сообщила, что годовой рост ее выручки в 3К19 достиг 19,3%, т. е. за квартал выручка составит 33,9 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 10,7% благодаря росту трафика на 9,6% и среднего чека — на 1,0%.

Мы полагаем, что трафик увеличился за счет инвестиций в цены, а рост среднего чека был обусловлен главным образом изменениями в структуре продаж. Как следствие, валовая рентабельность уменьшилась с 33,4% в 3К18 до 32,3% в 3К19.

Впрочем, мы ожидаем, что повышение операционной эффективности отчасти компенсирует инвестиции в цены. На наш взгляд, общие, коммерческие и административные расходы (за вычетом амортизации и долгосрочной программы мотивации сотрудников) составят 6,8 млрд руб., или 19,9% выручки (это на 0,7 п. п. меньше, чем по итогам 3К18). Как следствие, мы прогнозируем скорректированную EBITDA на уровне 4,2 млрд руб. (при рентабельности 12,4%, т. е. ниже 12,7%, зафиксированных год назад), либо 4,0 млрд руб. с учетом выплат в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников. С поправкой на финансовые расходы и налог на прибыль чистая прибыль за 3К19, по нашим оценкам, составит 2,3 млрд руб. при соответствующей рентабельности на уровне 6,7%.

Кроме того, руководство также может объявить о выплате дивидендов за 9М19. Компания уже опубликовала неконсолидированную отчетность за 9М19 по РСБУ, согласно которой чистая прибыль за этот период составила 3,7 млрд руб. Мы ожидаем, что компания распределит среди акционеров 100% чистой прибыли, т. е. выплатит по 5,1 руб. на акцию, обеспечив дивидендную доходность 5,2%.

Мы ожидаем, что публикация результатов не окажет заметного воздействия на динамику котировок. После выхода результатов, в 17:00 мск, состоится телефонная конференция; она будет посвящена обсуждению текущих трендов и развитию новых проектов. Мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы Детского мира, который характеризуется самыми высокими темпами роста выручки в розничном секторе и продолжает генерировать хороший денежный поток и дивиденды.



