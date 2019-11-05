Главными драйверами роста рынка акций остаются отчетности и прогресс в торговых переговорах. Не помешали росту даже сообщения о том, что в Китае сомневаются, что долгосрочное торговое соглашение вообще достижимо, пока Трамп занимает пост президента. Эта утечка, хоть и не нашла официального подтверждения, но хорошо коррелирует с тем, как развиваются торговые переговоры. Видно, что Китай не предпринимает сверхусилий, чтобы заключить сделку. Возможно, что как раз из-за желания затянуть переговоры до президентских выборов. Об этом, кстати, говорил и Трамп, который предупреждал Китай, что если до конца первого срока сделка не будет заключена, то во время его второго срока (естественно, что он не сомневается, что выиграет выборы) условия будут значительно хуже.

Мы считаем, что вероятность заключения промежуточного соглашения действительно высока, так что рост рынка оправдан. Однако, вместе с этим, будущее торговых переговоров выглядит неопределенно. Мы считаем, что в следующем году неопределенность, связанная с торговой сделкой, вернется на рынки.

На прошлой неделе у рынка были и фундаментальные основания для роста: продолжают выходить достаточно сильные корпоративные отчетности. Об этом говорят и пересмотры целевых цен по акциям. В частности, с начала сезона отчетностей целевые цены по акциям из S&P 500 выросли в среднем на 1% и мы считаем, что на этой и следующей неделях это повышение продолжится. На прошлой неделе основным поставщиком сильных финансовых результатов стал технологический сектор, где с начала сезона отчетностей целевые цены выросли уже на 2,5%.

На этой неделе свои финансовые результаты представят китайские компании. С одной стороны, мы не ждем каких-то особенно сильных результатов, но, с другой стороны, ожидания в целом находятся очень низко. Несмотря на мощный рост с начала сентября на 10%, индекс китайских технологических компаний все ещё на 25% ниже своих максимумов (которые были достигнуты в начале 2018 года). При этом многие китайские компании торгуются с существенным дисконтом к американским аналогам: Alibaba к Amazon, Weibo к Twitter, Baidu к Alphabet, IQiyi к Netflix.