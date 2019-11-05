Несмотря на, в целом, сильные результаты Berkshire Hathaway, рост финансовых показателей обусловлен отсутствием макроэкономической нестабильности и увеличением портфеля активов, принадлежащих инвесткомпании.

Почти 66% портфеля инвестировано в American Express ($17,9 млрд), Apple ($57 млрд), Bank of America ($27,8 млрд), Wells Fargo ($20,2 млрд) и Coca-Cola ($21,8 млрд). Таким образом, чистая прибыль будущих периодов подвержена существенной волатильности.

Эффект снижения в начале года стоимости акций Kraft Heinz, которой владеет Berkshire Hathaway, больше не сказывается на котировках, что мы считаем главным позитивным фактором помимо роста портфеля в целом.

Технически котировки Berkshire Hathaway (BRK-B) вплотную приблизились к максимуму вблизи $219 за акцию. При уверенном пробое этого уровня в течение ближайших торговых сессий вероятно тестирование исторического максимума на отметке $224,0.