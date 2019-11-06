После заметного роста накануне вчерашний торговый день на глобальных рынках прошел в нейтральном ключе. Тема торговых отношений США-Китай остается в центре внимания инвесторов, и, если конец прошлой-начало текущей недели прошли на глобальных рынках в позитивном ключе на фоне комментариев в СМИ об обсуждении внутри администрации Президента США возможности отмены части пошлин (в размере 112 млрд долл.) на китайский импорт, то вчера оптимизм несколько поубавился после комментариев источников, знакомых с позицией китайских властей, о намерении КНР добиться более значительного сворачивания действующих ограничений для заключения торгового соглашения первого этапа.

Из опубликованной вчера макростатистики выделяется публикация индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM – показатель заметно подрос с 52,6 до 54,7 пунктов, при этом значительного влияния на рынок оказано не было. Сегодня определенное внимание будет приковывать публикация индексов деловой активности в сфере услуг ЕС (согласно консенсус-прогнозу, показатель в целом по региону подрастет с 51,6 до 51,8 пунктов).

Напомним, что в США также продолжается сезон квартальной корпоративной отчетности, и к текущему моменту свои результаты представили уже 393 компании, входящие в индекс S&P 500. Показатели прибыли 79% из них превысили уровень консенсус-прогноза (при этом в сравнении с предыдущим периодом прибыль на акцию для индекса все же снижается на 1,2%. Напомним, что консенсус предполагал снижение EPS на 3-4%, следовательно, пока столь негативные ожидания не оправдываются).

Российский фондовый рынок в ходе вчерашних торгов вновь обновил исторический максимум и по итогам дня прибавил 0,7%. За последние три с половиной недели индекс Мосбиржи вырос почти на 9,5%, и локально выглядит несколько перегретым. Уменьшение оптимизма на глобальных рынках может способствовать переходу к боковой динамике индекса вблизи отметки в 2950 пунктов.