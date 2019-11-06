Американские фондовые индексы развернулись вниз с открытия торгов 5 ноября. Несмотря на оптимизм в отношении предстоящего подписания внешнеторгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, четырехдневный рост, который привел к установлению новых максимумов, приостановился. США и Китай активно обсуждают отказ от некоторых введенных тарифов, чтобы заключить предварительную торговую сделку. Китайские переговорщики хотят отмены введенного 1 сентября тарифа в размере 15% на товары общей стоимостью $125 млрд, а также импортных пошлин на свою продукцию на сумму $250 млрд, передает CNBC.

По итогам вчерашней сессии S&P500 снизился на 0,12%, до 3075 пунктов. Рост продолжили циклические сектора во главе с энергетическим, а защитные закрылись в минусе.

Мировые фондовые площадки корректируются после нескольких дней роста. Инвесторы оценивают перспективы заключения торгового соглашения после сообщений об обсуждении сторонами конфликта отмены ввозных тарифов. При этом стало известно, что участники переговоров выбирают локацию в США для заключения первой фазы договоренностей. В то же время снижаются ожидания смягчения монетарной политики на фоне лучших, чем предполагал консенсус, данных по американской деловой активности.

Азиатские площадки на этом фоне в легком минусе. Японский Nikkei и шанхайский CSI 300 торгуются почти без изменений, а гонконгский Hang Seng теряет 0,3%. Европейские биржи также стартуют в красном секторе.

Спрос на безопасные активы возвращается. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,85%. Золото дорожает, хотя торгуется ниже $1500 за унцию после вчерашнего резкого снижения. Нефть марки Brent корректируется после ралли, но остается выше $62,50 за баррель. Таким образом, аппетит к риску слабеет. На наш взгляд, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 продолжит корректироваться вниз.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

До открытия рынка отчитается аптечная сеть CVS Health Corp (CVS). Выручка и EPS компании, как ожидается, вырастут, что может оказать позитивное влияния на динамику акций CVS. После закрытия результаты за третий календарный квартал представят Qualcomm (QCOM), Baidu (BIDU) и Expedia (EXPE). Baidu ждет снижения показателей из-за замедления китайской экономики. Expedia обещает показать рост, хотя для ее туристического бизнеса риск представляет ожидаемый Brexit. Наиболее сильный отчет благодаря устойчивому спросу на устройства Apple и Huawei, где используются технологии компании, может показать Qualcomm.

Техническая картина по S&P500 продолжает выглядеть умеренно оптимистично, но в краткосрочной перспективе коррекция до уровня гэпа в 3066 и консолидация не исключены. Момент слабеет, а образовавшийся 4 ноября гэп может создавать давление на индекс. Если движение вниз продолжится, то поддержкой может стать отметка 3025 пунктов. В то же время показатель RSI еще не достиг уровней перекупленности, что говорит о сохранении потенциала роста.



