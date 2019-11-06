Котировки несколько замедляют рост в рамках краткосрочного восходящего канала (серые линии). В первую очередь на это указывает тот факт, что перед тестированием нижней границы данного диапазона цена не смогла достичь верхней. Повторное тестирование линии поддержки увеличивает вероятность ее пробоя, но отскок вверх дает надежды удержать волну роста.

Осцилляторы не перекуплены, позволяя бумагам продолжить подъем, но потенциал сигнала на продажу по стохастику еще не полностью реализовался. Трендовый индикатор MACD вошел в зону «быков» впервые с середины сентября — позитивный драйвер. В случае пробоя сигнальной линии «перевернутых головы и плеч» (красная линия) паттерн подтвердится, позволяя рассчитывать на подъем вплоть до 112–113 руб. Наблюдаем за развитием событий.

На мой взгляд, в случае очередного тестирования сигнальной линии фигуры есть все шансы на успешный пробой вверх. Первой серьезной остановкой может стать 109,8–110 руб. Однако при падении ниже 104 руб. (менее вероятный сценарий) техническая картина на короткой дистанции значительно испортится.

Долгосрочные ожидания нейтральные. На недельном таймфрейме, в рамках широкого флэта 90–119,5 руб., наметился среднесрочный «медвежий» тренд от годового максимума 112,5 руб. Но с начала октября текущего года наблюдается локальный up-тренд, который противостоит падению.

Возобновление долгосрочного нисходящего тренда вероятно после закрепления ниже 90 руб., следующая серьезная поддержка — 80–82 руб. Позитивный сценарий предполагает выход из флэта 90-119,5 руб. наверх. С технической точки зрения оба сценария равновероятны.

Уровни поддержки: 102,2 / 98,5 / 97,35

Уровни сопротивления: 107,3 / 109,8 / 112,5