В среду американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,07%, закрывшись на отметке 3076,78 пункта, промышленный индекс Dow Jones не претерпел изменений, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,28%. Индекс MSCI Emerging Market потерял 0,4%, продемонстрировав первое снижение за неделю и самое большое за более чем две недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на пять базисных пунктов, до 1,81%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта, до —0,33%.

Отступив от исторических максимумов, достигнутых, в том числе, на ожиданиях скорого заключения первой части торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, участники рынка второй день пытаются определиться с направлением движения. В среду путь к новым вершинам инвесторам преградила информация Bloomberg о том, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин смогут встретиться для подписания соглашения не ранее декабря (предполагалось, что США и КНР подпишут соглашение в Чили 16-17 ноября). Перенос встречи двух мировых лидеров на декабрь не слишком критичен, но вкупе с ожиданиями паузы в дальнейшем снижении ставки ФРС и завершающемся сезоном отчетов американских компаний это вполне могло бы вызвать фиксацию прибыли — однако в настоящий момент мы видим полное игнорирование игроками данных факторов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,91%, закрывшись на отметке $61,76. Поводом для негативных настроений послужила информация о том, что крупнейшие нефтедобывающие страны ОПЕК+ не будут настаивать на увеличении объемов сокращения добычи на декабрьской встрече и вышедшие в "медвежьем" ключе данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы "черного золота" в стране выросли на 7,9 млн. баррелей. Сейчас локальной поддержкой во фьючерсном контракте Brent выступает уровень $61; если данный рубеж будет сдан, цена может опуститься к отметке $60.

Индекс МосБиржи в среду вырос на 1,06%, закрывшись на отметке 2980,84 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2950 и 2920 пунктов, сопротивление находится на уровне 2998 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 144800 и 143100 пунктов. Сопротивления — 147000 и 149000 пунктов.

Негативная конъюнктура на нефтяном рынке и сообщение Минфина РФ о том, что ведомство в период с 8 ноября по 5 декабря в рамках бюджетного правила нарастит объемы покупки валюты до 228,2 млрд рублей (порядка 11,4 млрд рублей ежедневно), стало причиной ослабления рубля, который в среду завершил торги на отметке 63,87 руб./$, потеряв 0,6 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20; при проходе последнего российская валюта может потерять еще порядка 30 копеек и протестировать уровень 64,50 руб./$.