В пятницу 8 ноября Московская биржа опубликует финансовую отчетность по МСФО за 3к19. Мы ожидаем, что, как и в предыдущем квартале, Московская биржа продемонстрирует рост комиссионных доходов (+12,2% г/г) и эффективный контроль над расходами (+9,5% г/г). Тем не менее вследствие снижения чистых процентных доходов рост чистой прибыли компании, по нашим оценкам, замедлился до 10,4% г/г, а в квартальном сопоставлении этот показатель снизился на 4,5%. Согласно нашим расчетам, EBITDA выросла на 9,7% г/г, а рентабельность EBITDA составила 72,6%. Вследствие более высокого прогноза комиссионных доходов наш прогноз чистой прибыли на 3% превышает консенсусные ожидания рынка.