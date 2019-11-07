Московская биржа завтра представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО. Мы ожидаем, что чистая прибыль вырастет на 8% г/г до 5,5 млрд руб., что примерно соответствует консенсус-прогнозу. Слабая динамика на рынке первичного долга вызвала замедление роста комиссионного дохода в 3К19, хотя данные за октябрь говорят о развороте этого тренда. Таким образом, рост комиссионного дохода, вероятно, превысит 10% по итогам этого года, что, на наш взгляд, рынок уже учел в котировках. В то же время снижение процентных ставок будет оказывать давление на чистый процентный доход в дальнейшем. После ралли акций на 12% с середины октября и на 25% с начала года, они торгуются по коэффициенту P/E 2020 на уровне 10,9x (что соответствует среднему мультипликатору за последние два года) при дивидендной доходности 7,7% по итогам 2019П. Мы считаем, что акции оценены справедливо на текущих уровнях и не видим краткосрочных катализаторов роста.

Прогноз на 3К19: Согласно нашему прогнозу, комиссионный доход составит 6,5 млрд руб. за 3К19, что на 10% выше г/г (и на 1% ниже к/к), замедлившись с 11% г/г в 1П19. Активность на рынке первичного долга была слабой в 3К19 после сильных первых двух кварталов года – объем размещений ОФЗ/ОБР снизилось на 58% к/к в 3К19, размещение корпоративных облигаций (за исключением однодневных) снизилось на 20% к/к. В итоге, по нашей оценке, комиссионный доход на рынке облигаций снизится на 29% к/к и станет главным фактором замедления роста комиссионного дохода в 3К в сравнении с 1К и 2К. Мы ожидаем что чистый процентный доход в 2К19 составит 4 млрд руб., что на 10% ниже к/к на фоне снижения рублевых балансов на 2% к/к и поквартального снижения ставок в рублях и долларах (на 49 б. п. и на 21 б. п. соответственно). Рост операционных расходов в 3К19 стабилизируется на уровне 7% г/г, по нашей оценке, против 11% в 2К19; в итоге, рост операционных расходов за 9M19 составит 8% г/г (то есть будет находиться на нижней границе годового прогноза). В отсутствии крупных разовых статей EBITDA за 3К19 составит 7,7 млрд руб. при рентабельности 72,7% и чистой прибыли на уровне 5,5 млрд руб., по нашей оценке, в результате чего наш прогноз практически совпадает с консенсус-прогнозом рынка.