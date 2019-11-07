ЦБ увеличивает объем средств, направляемых на конвертацию в иностранную валюту
Объем покупок валюты за период с 8 ноября по 5 декабря составит 228,2 млрд руб. Это выше объема средств, израсходованных на конвертацию в октябре, рост в основном связан с более высокими, чем планировалось, нефтегазовыми доходами бюджета в прошлом месяце. Также продолжаются отложенные покупки, с их учетом за месяц на конвертацию в иностранную валюту будет направлено 284 млрд руб. Интервенции с начала года уже превысили 3 трлн руб., было куплено 46,7 млрд долл. Несмотря на столь значительный объем, эта сумма пока существенно отстает от роста профицита бюджета, так что структурный профицит ликвидности с начала года сокращается.
Центробанк вновь вышел с мягким комментарием относительно перспектив денежно-кредитной политики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Госдуме отметила, что поменялись тенденции для денежно-кредитной политики. Впервые представитель регулятора упомянул возможность пересмотра нейтрального диапазона ключевой ставки, а также отметил, что сохраняется потенциал для смягчения ДКП. При этом ЦБ отмечает сохраняющиеся риски, особенно связанные с бюджетной сферой, и подчеркнул, что не будет снижать ставку автоматически. Это подтверждает наши ожидания, что Банк России снизит ключевую ставку на последнем в этом году заседании еще на 25 б.п. до 6,25%, дальнейшее же снижение в следующем году возможно только после появления определенности относительно расходования средств ФНБ, но даже в этом случае существенного снижения нейтрального диапазона ключевой ставки мы не ждем.
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