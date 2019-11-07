Вчера Норникель объявил, что на заседании совета директоров компании 11 ноября будет обсуждаться промежуточный дивиденд за 9М19.

Наше мнение. Норникель выплачивал дивиденды за 2016-2018 годы по два раза в год (промежуточные и финальные), причем за 2016 промежуточные выплаты были за девять месяцев, а за 2017-2018 — за первое полугодие. Компания уже выплатила промежуточные дивиденды за 1П19, поэтому решение о еще одних промежуточных выплатах было довольно неожиданным. Впрочем, с учетом хорошей динамики цен на выпускаемые Норникелем металлы и, соответственно, хороших перспектив прибыли, такое решение вполне логично и не может не радовать инвесторов.

Если допустить, что спотовые цены на металлы и текущий обменный курс продержатся до конца года, Норникель вполне может по итогам 2П19 генерировать EBITDA на сумму $3,8-3,9 млрд. Текущий коэффициент "чистый долг/EBITDA" составляет менее 1,8, поэтому компания должна будет распределить среди акционеров 60% EBITDA, в соответствии с действующей дивидендной формулой. В этом случае ей, возможно, останется выплатить за 2019 год около $2,3 млрд (с учетом как промежуточных, так и финальных дивидендов). Мы полагаем, что по итогам 3К19 Норникель может распределить среди акционеров по меньшей мере $1,0 млрд. Такой сценарий предполагает дивидендную доходность 2,2%.

При текущих котировках и курсе USD/RUB коэффициент "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" у Норникеля составляет 5,9, доходность свободных денежных потоков после уплаты процентов — 9%, а дивидендная доходность (учитывая только дивиденды, подлежащие выплате в 2020 году, в том числе дивиденд за 9М19) — 11%. Это максимальная дивидендная доходность в секторе, что, на наш взгляд, должно повысить интерес инвесторов к компании. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции Норникеля и считаем его одним из фаворитов российского рынка.



