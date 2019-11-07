ВТБ отчитался по МСФО за третий квартал. Активы банка увеличились на 6% во многом благодаря росту объемов розничного кредитования. Увеличение в сегменте потребкредитов составило 16%, в ипотечном — 14%. Темп роста кредитного портфеля был наравне с рынком. При этом чистая процентная маржа (ЧПМ) в годовом выражении снизилась на 60 б.п. по итогам девяти месяцев и на 40 б.п. за третий квартал. Снижение ставок приводит к замедлению роста и даже к снижению чистого процентного дохода. С января по сентябрь он сократился на 2%.

Драйвером роста прибыли стало увеличение комиссионных и прочих доходов. ЧКД в третьем квартале на фоне разовых расходов из-за изменений в программах лояльности сократился, но по итогам четвертого квартала возможно восстановление этого показателя до 24–25 млрд руб. В то же время из-за снижения рыночных ставок ЧПМ может снизиться еще на 0,1 п.п., до 3,2%, а ЧПД — упасть до 108,9%.

В целом на финансовые результаты ВТБ по итогам года это существенного влияния не окажет. Акции банка по-прежнему недооценены к собственному капиталу на фоне отсутствия рисков его утраты. Объем неработающих кредитов практически не изменился, их доля снизилась до 5,5%, что можно считать успешным результатом. Расходы на хозяйственную деятельность за девять месяцев выросли на 19%, отчасти это произошло за счет консолидации дочерних банков.

ВТБ обновил прогноз по прибыли на 2019 год и ожидает ее на уровне 200 млрд руб. Драйвером роста прибыли станет увеличение объема частных кредитов. Банк рассчитывает, что динамика этого продукта обгонит рынок в среднем. Также увеличению прибыли будет способствовать оптимизация расходов, которые должны сбалансироваться на уровне около 40%. Акции банка на отчетности приближаются к максимуму с июля, мы подтверждаем рекомендацию «покупать», цель — 0,0556 руб. на горизонте трех месяцев.



