На текущей неделе пара евро-доллар развернулась вниз, опускалась до отметки 1,1054, до новых минимумов за последние три недели. Главной причиной возврата пары к падению мы считаем изменение риторики ФРС по итогам заседания 30 октября. ФРС дала понять, что настроена на паузу в снижении ставки. Рынок отреагировал на изменение позиции не сразу. Позже вышла хорошая статистика по рынку труда США. Во вторник — хорошие данные по индексу ISM деловых настроений сферы услуг США за октябрь. Уже только после данного опубликования пара начала снижаться. Теперь, на наш взгляд, дальнейшему росту доллара ничего не мешает, поскольку локальная коррекция от минимума 1 октября на отметке 1,0878 до максимума на 1,1175 от 31 октября, очевидно, окончена.

Евро-доллар находится в среднесрочном тренде на снижение с середины апреля 2018 года. В начале этого тренда пара за полтора месяца показала быстрое падение размером в 9 фигур — с 1,24 до 1,15. После этого снижение пошло медленными темпами. Полтора года евро-доллар снижался по зигзагообразной траектории с минимальным наклоном вниз, постоянно демонстрируя коррекции размером в 3-4 фигуры. В октябре прошла очередная такая коррекция, спровоцированная слабыми данными по экономике США за сентябрь, опубликованными в начале октября (в результате этого ФРС пошла на снижение ставки 30 октября).

Сейчас данные из США показали некоторое улучшение, произошло снижение рисков, связанных с Брекзитом и торговой войной. Фьючерсы на ставку ФРС на текущий момент закладывают вероятность снижения ставки лишь в 10% на заседании в декабре и 27% — в марте. Поэтому мы по-прежнему полагаем, что в ближайшие дни пара евро-доллар пробьет отметку 1,10. Более того, на наш взгляд, полуторагодовой период зигзагообразного движения евро-доллара с минимальным уклоном вниз должен подойти к концу. На наш взгляд, пара имеет до конца года все шансы показать ускоренное снижение по образцу апреля-мая 2018 года, т.е. до конца года евро-доллар сможет показать отметку 1,05. Планы Казначейства США по агрессивному наращиванию долга в текущем и следующем кварталах будут способствовать возникновению дефицита долларовой ликвидности и, следовательно, укреплению доллара.



