В России инвестиционный бизнес меняется довольно глобально. Если до недавнего времени ставки на депозиты в банках были достаточно высокими, чтобы массовый инвестор мог не искать какие-то иные пути размещения своего капитала, то со снижением инфляции и смягчением денежно-кредитной политики ЦБ ставки по вкладам также ушли вниз. Так, Сбербанк уже предлагает максимальную ставку в рублях менее 5%, в долларах – менее 2%, а в Евро и вовсе 1%. В среднем сейчас максимальная ставка в ТОП-10 крупнейших банков составляет 6,3%, до конца года она, скорее всего, опустится ниже 6%. Привлекательность банковских вкладов падает, а значит – растет привлекательность альтернативных видов инвестиций, ключевым из которых является фондовый рынок.

Еще одним драйвером роста популярности фондового рынка стало падение ставок по кредитам, а значит и снижение банковской маржи – с примерно 4-5% до нынешних 3-3,5%, в результате чего сами банки стали предлагать своим клиентам услуги по торговле на рынке ценных бумаг, хотя до недавнего времени даже Сбербанк почти не оказывал подобные услуги.

Наконец, драйвером стал активный рост российских фондовых индексов. Так, долларовый индекс РТС сейчас уже вплотную подобрался к психологической отметке 1500 пунктов, что является максимумом с докризисного 2013 года, а рублевый индекс МосБиржи и вовсе не устает обновлять исторические максимумы и уже начал тестировать психологический уровень 3000 пунктов.

Как результат – количество розничных инвесторов на рынке ценных бумаг активно растет. Если еще в конце 2016 года таковых было всего около 1 млн. человек, то во втором квартале эта цифра перевалила за 3,2 тыс. человек, и я ожидаю, что до конца года она вырастет до 3,5 млн., а то и вовсе дойдет до 4 млн. человек. И потенциал роста еще огромный – для сравнения, в Европе 25-35% населения (в зависимости от страны) так или иначе инвестирует в фондовый рынок, в Японии – примерно 40%, а в США и вовсе почти половина населения. Даже в развивающемся Китае 10% населения уже вовлечено в инвестиции в фондовый рынок, а это огромная цифра в абсолютном выражении – 150 млн. человек, в России же даже сейчас получается всего 2,5%.

Потому, потенциал роста этого рынка в России огромный, я думаю вполне вероятно, что количество розничных инвесторов вырастет в ближайшие 5 лет еще в 3-3,5 раза, и этого все равно будет слишком мало. Многое будет зависеть и от развития самого фондового рынка, особенно по части организованных торгов – если будет появляться больше ликвидных торгуемых активов и качественных эмитентов и будет упрощаться доступ к торгам, я думаю такой сценарий будет реализован с вероятностью, близкой к 100%.