Всю неделю индексы DowJones и S&P работали над обновлениями исторических максимумов. Рихтовали их, совершенствовали, перерисовывали. И теперь трейдерам остается только гадать — финальная ли это версия на какой-то длительный период, или индексы могут пойти выше! Попробуем разобраться с перспективами американского фондового рынка, взглянув на их графики. Возьмем крупные месячные срезы, чтобы видеть главные тенденции и не отвлекаться на мелочи.

Несмотря на длинную историю индексов DowJones и S&P, все, что нам сейчас нужно знать об их технической картинке, есть в истории с 2007 года. Более раннюю историю пока можно не смотреть.

К пробитым нисходящим трендам 2007-2009 годов построим уровни коррекции по Фибоначчи, получив текущие и будущие уровни сопротивления. В качестве самых главных поддержек сейчас выступают самые близкие к котировкам – восходящие тренды 2009 года (для DowJones это примерно отметка 20700 пунктов, а для S&P – примерно 2445 пунктов). Более мелких промежуточных трендовых поддержек просто не перечесть.

Нисходящих трендов, которых все так ждут, на американских индексах в формате месячного графика нет.

Но на индексах есть фигуры «Расширяющиеся формации» от конца 2017 — начала 2018 года, предупреждающие о грядущей волатильности. Такой сильной волатильности, что ей трудно успокоиться, даже если котировки покидают формацию. Верхние границы «формаций» (по DowJones около 27555 пунктов, по S&P – около 3075 пунктов) до начала ноября выступали сопротивлением для индексов. Кто-то видит просто новые максимумы на индексах, а на самом деле это еще и попытка пробоя этих сопротивлений. Если котировки индексов окончательно возьмут эти сопротивления, то сила и большая скорость движений, рождающихся этими фигурами, станет большим козырем для «быков».

Если «быки» грамотно распорядятся этим козырем, то в качестве новых сопротивлений для индексов могут выступить уровни коррекции по Фибоначчи 361,8 к падению котировок в 2007-2009 году: по DowJones — это 34266 пунктов, а по S&P- 3932 пунктов.

В связи с таким техническим раскладом, можно выбрать следующие тактики торговли.

Спекулянтам по фьючерсу на индексы S&P и DowJones следует быть осторожнее с «шортами»! «Шорт» при наличии такого количества восходящих трендов – весьма опасное предприятие. «Шорты» американских индексов лучше открывать, когда пробиваются поддержки. Например, поддержки трендов декабря 2018 года: на текущий момент по индексу DowJones – это 2925 пунктов, а по S&P – 26368 пунктов.

Если вам ближе инвестиционные технологии, то по американским акциям пора расчехлять план «Б». План на случай продолжения роста! Нужно начинать присматривать бумаги, которые будете покупать, если котировки индексов подтвердят пробой сопротивлений «Расширяющихся формаций». И как только пройдет достойный временной фильтр (у каждого трейдера он свой, в зависимости от стратегии), нужно быстро открыть «длинные» позиции. Предпочтение при продолжении роста американских индексов стоит отдать сильным бумагам, прошлым фаворитам. Делать ставку на то, что на общем позитивном фоне оживут и котировки бывших аутсайдеров – удел спекулянтов.

Если вы далеки от торговли на американских площадках и просто заглянули в этот обзор, чтобы понять, как на фоне американских индексов могут чувствовать себя российские котировки, то стоит напомнить, корреляция между нашими котировками и американскими индексами скромная. И к своему анализу вам нужно добавить анализ нефти, золота, основных валютных пар и прочих «барометров» настроения рынка и инвестиционного климата.

Текущие поведение американских индексов ставит лишь маленькую галочку «за» российских «быков», так как пока они выглядят больше настроенными на рост. Как ни парадоксально, падение или коррекция американского фондового рынка сейчас вряд ли сыграет на руку российским покупателям. История 2007-2008 года про «тихую гавань» не повторится. Биржевой капитал, если в Америке победят «медведи», сейчас вряд ли побежит прятаться в российские акции – у него есть золото и облигации, и новая игрушка – крипта.