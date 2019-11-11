Падение цен на металл сказывается на результатах

Снижение выручки и рентабельности. РУСАЛ (RUAL RX – без рекомендации) вчера опубликовал ожидаемо слабую финансовую отчетность за 3 кв. 2019 г. по МСФО. Выручка сократилась на 15% год к году и на 3% по сравнению с показателем предыдущего квартала, составив 2,5 млрд долл. EBITDA упала до 237 млн долл., снизившись на 65% за год и 22% по сравнению с уровнем 2 кв. 2019 г. Рентабельность по EBITDA ухудшилась на 13,6 п.п. квартал к кварталу. Компания зафиксировала чистый убыток в размере 34 млн долл.

Падение выручки из-за снижения цен на алюминий

В 2019 г. цена первичного алюминия на мировом рынке снизилась относительно 2018 г. Так, в 3 кв. 2019 г. средняя цена реализации алюминия РУСАЛом снизилась на 16,6% год к году до 1 896 долл./т. Поэтому, хотя компания и увеличила продажи первичного алюминия и сплавов на 4,3% за год и на 1% квартал к кварталу, выручка от реализации первичного алюминия и сплавов сократилась соответственно на 13% год к году и на 3% квартал к кварталу до 2,069 млрд долл. Кроме того, в 3 кв. снизились как объем продаж глинозема (на 11% год к году), так и выручка от его реализации – на 40% год к году до 162 млн долл. из-за падения цен на глинозем более чем на 30% год к году. Средние производственные затраты в алюминиевом сегменте сократились год к году на 0,7% до 1 612 долл./т. За 9 мес. текущего года выручка уменьшилась на 9% год к году до 7,2 млрд долл., а затраты выросли на 6% до 6 млрд долл. Основной рост затрат пришелся на ремонт и поддержание производства и закупки первичного алюминия у совместных предприятий. На рентабельность компании в этом году также негативно повлияло укрепление рубля. В результате EBITDA сократилась за девять месяцев на 58% до 765 млн долл., а чистый убыток составил 132 млн долл.

Результаты 2019 г. будут хуже прошлогодних

Рост цен на алюминий в октябре и сохраняющийся дефицит алюминия на рынке дают надежду на улучшение финансовых результатов компании квартал к кварталу в 4 кв. 2019 г., однако, учитывая слабую отчетность за 9 мес. 2019 г., показатели за год будут существенно хуже, чем в прошлом году. Чистый долг на конец квартала составил 6,833 млрд долл. На балансе компании находится около 1,6 млрд долл. денежных средств и эквивалентов. Долговая нагрузка, хотя и заметно снизилась за последние два года, остается высокой, по показателю Чистый долг/EBITDA на конец 3 кв. 2019 г. она равна 3,0. Однако так называемый ковенантный долг составляет лишь 2,4 млрд долл., а ковенантная долговая нагрузка – 2,0. По соглашению с кредиторами, если ковенантное отношение долга к EBITDA ниже 3, то компания может выплачивать дивиденды. Последний раз РУСАЛ платил дивиденды в 2017 г. В соответствии с дивидендной политикой на выплату дивидендов может направляться до 15% EBITDA. Однако, как было отмечено в ходе телеконференции по итогам третьего квартала, пока совет директоров решения о возобновлении выплаты дивидендов не принимал.