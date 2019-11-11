Комиссионный доход вырос год к году в первую очередь за счет акций и деривативов

В пятницу Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) представила отчетность за 3 кв. 2019 г. по МСФО и провела телеконференцию. Чистая прибыль оказалась практически на уровне консенсус-прогноза, скорректированная EBITDA – выше на 2%. Комиссионный доход не дотянул 1% до ожиданий, тогда как чистый процентный доход превзошел их на 3%. Год к году комиссионный доход увеличился на 8%, ЧПД – на 9%. Наиболее быстрый рост комиссий год к году показали акции (30%) и деривативы (37%, в первую очередь за счет товарного сегмента), тогда как валюта была в минусе (на 9% против минус 15% во 2 кв.). На 1% год к году снизились комиссии в сегменте облигаций, при этом менеджмент отметил, что октябрь стал лучшим месяцем в году для облигаций. Эффективная ставка за квартал снизилась на 10 б.п. до 2,2%.

Прогноз по операционным и капитальным расходам остается в силе

Операционные расходы почти совпали с ожиданиями – рост год к году составил 8% против 11% во 2 кв., что является нижней границей прогнозного диапазона менеджмента на текущий год (8–10%, прогноз остался в силе). Расходы на персонал при этом увеличились на 14% год к году как из-за роста числа сотрудников и индексации зарплаты, так и разовых расходов (3 п.п. от роста). По капзатратам годовой прогноз в 2–2,5 млрд руб. также был подтвержден, за 9 мес. их величина составила 1,4 млрд руб. Помимо этого, биржа дала пояснения касательно резервирования по такому товарному сегменту, как сахар – в 3 кв. увеличился объем его хранения на складах, что является временным сезонным явлением. Недостачи в этот раз (как случилось ранее с зерном) выявлено не было, правда, менеджмент отметил, что сегмент сахара не использует своп-контракты (как было с зерном).

Дивидендная доходность может составить порядка 8%

За 9 мес. биржа заработала 14,5 млрд руб. чистой прибыли, что предполагает реалистичность консенсус-прогноза на полный год – он составляет около 20 млрд руб. Менеджмент подтвердил, что регуляторное требование по объему капитала с момента публикации стратегии в октябре не изменилось (оно составляет около 80 млрд руб. и комфортно выполняется). Если предположить выплату примерно 90% чистой прибыли по итогам года, дивидендная доходность акций биржи может составить около 8%.