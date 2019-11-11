Еврооблигации

Снижающиеся ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС продолжают давить на долговой рынок – доходность 10-летних ОФЗ за неделю выросла на 23 б.п. – до 1,94% годовых. Доходности евробондов ЕМ при этом выросли на 7-17 б.п. Динамика доходности 10-летнего бенчмарка РФ выглядела несколько лучше рынка, показав рост на 4 б.п. – до 3,37% годовых, что по-прежнему находится вблизи многолетних минимумов.

Отметим, что кредитная премия российских 10-леток сузилась до экстремальных 143 б.п. при «комфортном» среднем значении порядка 180-200 б.п., что продолжит оказывать давление на котировки бумаг, которые выглядят относительно дорогими.

Облигации

После небольшой паузы ЦБ РФ продолжил подогревать ожидания инвесторов относительно дальнейшего снижения ключевой ставки – в четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что регулятор видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики. Позже директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов сообщил, что нейтральная ставка сейчас находится в нижней части диапазона в 6-7%, то есть между 6% и 6,5%, что было трактовано инвесторами в пользу достаточно быстрого снижения ставки к 6% с возможностью дальнейшего смягчения ДКП в среднесрочной перспективе.

На данные заявления в первую очередь отреагировали короткие ОФЗ срочностью 1-2 года, доходность которых за неделю снизилась на 14-21 б.п. – до 5,73% и 5,83% годовых соответственно. Доходность длинных 10-летних бумаг снизилась на 4 б.п. – до 6,38% годовых, вернувшись к минимумам с начала года. Средний участок кривой остался без изменений – доходность 5-летних бумаг составила 6,16% годовых. Недельная инфляция вернулась к 0,1%, годовая на 5 ноября замедлилась до 3,7%, что по-прежнему позволяет рассчитывать на снижение темпов роста потребительских цен по итогам года до 3,2% — нижней границе прогноза ЦБ РФ.

На этом фоне ждем снижения ставки в декабре и 1 квартале 2020 года по 25 б.п. – до 6% при цели по доходности 10-летних ОФЗ на уровне 6,25% годовых.