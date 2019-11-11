Московская биржа в третьем квартале 2019 года получила 5,453 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 6,8% больше, чем в июле-сентябре прошлого года, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль составила 5,54 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем год назад. Операционные доходы выросли на 8,6%, до 10,664 млрд рублей. Комиссионные доходы увеличились на 8,1%, до 6,4 млрд рублей. EBITDA поднялась на 6,9%, до 7,628 млрд рублей. Скорректированный показатель составил 7,736 млрд рублей (+8,4%).

Наше мнение: Результаты биржи оказались хуже ожиданий рынка. На динамику прибыли компании по-прежнему оказывает давление созданный по зерну резерв (2,4 млрд руб.). Среди позитивных моментов можно отметить, что операционные доходы биржи росли быстрее, чем расходы (+8,6% против 7,6%). Это позволило смягчить снижение маржи Мосбиржи.