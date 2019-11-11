Текущие настроения. Подписание «первой фазы» торговой сделки США-Китай может быть отложено c 16-17 ноября до декабря, однако новостной поток по этой теме нестабилен и оказывает негативное влияние на все основные сегменты мировых рынков, в том числе UST. Исключение – фондовый рынок, который поддерживается мягкой ДКП мировых ЦБ, а также сдержанной экономической активностью: в отсутствие роста инвестпрограмм в мире и в РФ компании проводят обратные выкупы акций и наращивают дивидендные выплаты.

Российский фондовый рынок также завершил неделю в плюсе, тогда как рубль немного слабее аналогов на фоне снижения цен на нефть и неожиданного увеличения валютных интервенций с 213 млрд руб. в октябре до 228 млрд руб. в ноябре, что на 60-65 млрд руб. выше ожиданий. Валютные интервенции вряд ли смогут стерилизовать более 50% сезонно сильного профицита текущего счета в 4К19, но в краткосрочной перспективе могут усилить давление на рубль. Рублевый долговой рынок РФ, напротив, сильнее аналогов, т.к. на фоне смягчения подхода ЦБ к ДКП наблюдается приток иностранных портфельных инвестиций в ОФЗ (по предварительным данным, 233 млрд руб. в октябре после 37 млрд руб. в сентябре). При этом для продолжения октябрьского ралли требуются новые катализаторы.

Ключевые темы недели. В США на этой неделе будет опубликована статистика за октябрь по промпроизводству (пт), которое, вероятно, снова снизится на 0,4% м/м, и розничным продажам (пт), где рост может составить лишь +0,1% м/м в октябре после —0,3% м/м в сентябре с учетом слабых продаж автомобилей. Смягчение политики ФРС и деэскалация торговой напряженности (несмотря на несколько противоречивый новостной поток) ослабляют опасения инвесторов относительно возможной рецессии, но вероятность замедления экономического роста в 4К19 по-прежнему остается ненулевой. При этом глава ФРС может указать (ср) на необходимость «паузы» в снижении ставок на заседании в декабре для оценки эффекта уже принятых мер. Политическая ситуация в США на этой неделе будет также под пристальным вниманием – Конгресс проведет первые публичные слушаниям по вопросу об импичменте президента Д. Трампа (ср).

В ЕС выйдут данные по росту ВВП в 3К19 (чт), который, вероятно, останется на уровне 1,1% г/г, поддерживаемый потреблением, мягкой риторикой ЕЦБ и налоговыми стимулами. Фактором давления остается промпроизводство, слабость которого распространяется и на сферу услуг.

В Китае будут опубликованы данные по промпроизводству и розничной торговле (чт), которые могут несколько улучшиться на фоне деэскалации торгового конфликта в октябре.

В России важными событиями для рубля станут данные платежного баланса (вт-пт) за октябрь и начало налогового периода (пт). Мы ожидаем некоторого увеличения текущего счета по сравнению с сентябрьскими $2,7 млрд, однако не исключаем параллельного усиления оттока частного капитала, подчеркивая краткосрочные риски для рубля. Мы ожидаем торговый диапазон 64-65 руб./$ на ноябрь. Долговой рынок может получить дополнительный стимул, в случае если исполнение бюджета за 10М19 не укажет на значительное ускорение роста расходов по сравнению с 6% г/г за 9М19, что будет способствовать дальнейшему замедлению ИПЦ (ср.). На наш взгляд, ожидания рынка по снижению ключевой ставки до 6,0% в среднесрочной перспективе оправданы, но снижение в декабре, судя по последним заявлениям руководства ЦБ, не является гарантированным сценарием.



