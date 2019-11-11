Как сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на неназванный источник, а также представителя вице-премьера Максима Акимова, правительство согласовало окончательную схему сделки покупки Ростелекомом Tele2. Соответствующие документы были подписаны 8 ноября.

Сделка Ростелекома (RTKM RX, RTKMP RX; НЕТ РЕКОМЕДАЦИИ) по покупке 55% акций Т2 РТК Холдинге состоит из нескольких этапов: 1) ВТБ выкупит допэмиссию примерно на 708 млн обыкновенных акций Ростелекома (увеличение капитала на 27,5%, 21,6% увеличенного капитала стоимостью примерно 56 млрд руб. при текущей цене рынка); 2) 100%-е дочернее предприятие Ростелекома, компания Мобител, обменивает 10% акций компании (Мобител принадлежит 10,49% акций) на 10% долей в Т2 РТК Холдинге, принадлежащим Tele2 Russia Holding AB; 3) Ростелеком выкупит оставшиеся 45% акций Т2 РТК Холдинга у Tele2 Russia Holding AB за денежные средства.

Точная оценка стоимости Т2 РТК Холдинга (холдинговой компании Tele2) по-прежнему неизвестна.

Тогда как рынку уже было известно, что сделка состоит из нескольких этапов (включающих новый выпуск акций, квазиказначейские акции и денежные средства), сюрпризом стало то, что денежные средства пойдут на оплату большей части целевого актива. Коммерсант прямо не указывает на то, что ВТБ выкупит новый выпуск Ростелекома за денежные средства. Если это действительно так, складывается впечатление, что вся схема представляет собой вариант круговой сделки с Ростелеком, который использует денежные средств, полученные от ВТБ. Кроме того, мы не исключаем повышение внешнего долга Ростелекома. Поскольку ясности в отношении оценки стоимости Tele2 по-прежнему нет, и сделка представляет риск для промежуточных дивидендных выплат Ростелекома, мы считаем новость нейтральной или негативной для акционеров в краткосрочной перспективе.