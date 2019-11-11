Фондовые индексы США 8 ноября закрылись в плюсе, установив новые максимумы. Между тем Дональд Трамп своими комментариями развеял надежды на заключение в ближайшем будущем договоренностей по взаимной торговле с Китаем. Dow-30 завершил в плюсе уже третью неделю, а S&P500 — пятую. Индекс широкого рынка по итогам пятничных торгов поднялся на 0,26%, до 3093 пунктов. Ростом закрылись восемь из 11 секторов. В минус ушли представители коммунальных услуг, недвижимости и энергетики.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются преимущественно в красной зоне, реагируя на противоречивые сигналы по поводу готовящихся договоренностей между Вашингтоном и Пекином, а также на продолжающиеся протесты в Гонконге. Дональд Трамп заявил, что США еще не достигли соглашения с КНР и не собираются отменять все ввозные тарифы. Это заявление вынуждает инвесторов с осторожностью оценивать перспективы торгового перемирия. К тому же волнения в Гонконге, где полиция применила оружие против демонстрантов и ранила как минимум одного из них, негативно отражаются на настроениях инвестсообщества.

Азиатские площадки на этом фоне снижаются. Японский индекс Nikkei теряет 0,3%. Шанхайский CSI 300 падает больше чем на 1,5%. Гонконгский Hang Seng обвалился почти на 3%. Дополнительным негативом для китайских площадок стали данные, свидетельствующие о продолжающемся замедлении промышленности. Европейские фондовые биржи также торгуются на отрицательной территории.

Долговые рынки сегодня по большей части неликвидны, так как расчеты по доллару не проводятся из-за празднования в Штатах Дня ветеранов. Доходность 10-летних казначейских бондов США колеблется у 1,94%. Золото вновь пытается отыграть потери прошлой недели, но остается ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent торгуется под отметкой $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску ослаблен. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 будет корректироваться вниз.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о том, что в краткосрочной перспективе коррекция и консолидация не исключены. Показатель RSI приблизился к значениям перекупленности, что также указывает на возможность локальной коррекции. Тем не менее, если индекс широкого рынка сумеет закрепиться выше важных уровней сопротивления в 3065 и 3025 пунктов, это может создать условия для нового этапа ралли.