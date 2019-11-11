Акции ВТБ выглядят все более привлекательно
К середине торгового дня понедельника российские фондовые индексы находились в минусе, следуя за коррекционными настроениями за рубежом. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снизился на 0,55% до 2956,82 пункта, а индекс РТС упал на 0,79%, до 1456,6 пункта.
Рубль к середине сессии ослаб по отношению к доллару и евро. Доллар стремился к 64 руб., а евро поднялся чуть выше 70,50 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+4,14%), возобновившие спекулятивное повышение, и котировки ОГК-2 (+2,93%). Бумаги ВТБ подорожали на 1,85%. В лидерах падения были акции Polymetal (-2,08%), которые корректировались на фоне более низких цен на золото, и бумаги ГМК “Норильский никель” (-2,07%).
С технической точки зрения акции ВТБ выглядят все более привлекательно и в рамках среднесрочного восходящего тренда достигли максимумов с августа 2018 года. Бумаги пытаются закрепиться выше 4,60 коп, а в случае преодоления сопротивления 4,80 коп с большой долей вероятности будут стремиться к 5 коп. Падение ниже 4,60 коп, напротив, откроет дорогу для коррекции в район 4,40-4,50 коп. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции по бумагам, а при преодолении поддержки частично фиксировать краткосрочную прибыль.
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