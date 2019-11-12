В фокусе внимания рынков - выступление Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка
По итогам вчерашних торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,2%, закрывшись на отметке 3087,01 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04%, высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,13%. Торги на рынке US Treasures не проводились в связи с празднованием Дня ветеранов.
Инвесторы по-прежнему продолжают пребывать в «режиме ожидания» в попытках оценить перспективы заключения первой части торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином и предсказать детали грядущей сделки. Сегодня рынки будут следить за выступлением Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, в рамках которого президент США может затронуть тему торгового противостояния с Китаем. А уже в среду игроки переключат свое внимание на обращение Джерома Пауэлла к Объединенному экономическому комитету Конгресса, в рамках которого председатель ФРС прольет свет на дальнейшую политику регулятора.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,42%, закрывшись на отметке $62,25. В отсутствии ясности по деталям торговой сделки, заключение которой в перспективе может вызвать спекулятивный подъем цен на "черное золото", игроки предпочитают следовать за динамикой заокеанских биржевых индикаторов, торгуя в диапазоне $61-63 за баррель Brent. Сегодня, уже после закрытия американских бирж, будет опубликована статистика от Американского института нефти, эти цифры повлияют на стоимость фьючерсного контракта Brent в первой половине торгов в среду.
Индекс МосБиржи в понедельник снизился на 0,39%, закрывшись на отметке 3961,46 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2950 и 2935 пунктов, сопротивление находится на уровне 3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на отметках 145000 и 143000 пунктов, сопротивление — 148200 пунктов.
Рубль завершил торги на отметке 63,89 руб./$, снизившись на 0,14 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,65, локальные сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20, основное — 64,50.
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