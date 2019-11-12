На торговой сессии 11 ноября бумаги попробовали снизиться, но большая часть просадки была выкуплена после падения к 15-периодной скользящей средней (EMA). В то же время 3-месячный максимум 78 руб. остается серьезной преградой для роста в ближайшее время.

На дневном графике классические индикаторы тренда отражают преимущество «быков», однако «медвежья» дивергенция по стохастическому осциллятору говорит в теории об избыточности роста и скором развороте вниз. В теории дивергенция является самым сильным сигналом осцилляторов, предвещающим не просто коррекцию, а полноценный разворот. Другое дело, что «перегрев» бумаг может некоторое время продолжиться, а дивергенция сойти на нет. Однако в последние разы оба типа дивергенции по стохастику реализовывались успешно. Тем более сейчас индикатор дополнительно подал сигнал на продажу — пробой вниз линии 80%.

С учетом того, что среднесрочный down-тренд с мая текущего года пока актуален, рост может вскоре остановиться. Техническая картина не дает однозначного ответа, когда это произойдет. На мой взгляд, первым тревожным сигналом станет потенциальный пробой вниз 73,5 руб. Но даже в этом случае высока вероятность боковика в диапазоне 70–78 руб.

Позитивный сценарий оцениваю как чуть менее вероятный. При его реализации увидим уверенный пробой вверх 78 руб. с последующим подъемом к серьезному сопротивлению в районе 82,4 руб. Только в случае преодоления последней отметки можно будет судить о сломе среднесрочного down-тренда.

Долгосрочные ожидания нейтральные. Котировки вырвались наверх из прежних границ среднесрочного «медвежьего» тренда (красные линии). Падающая фаза от 108 руб. далека от разворота, но «бычьи» дивергенции по осцилляторам ему способствуют. Пока динамика котировок на недельном графике отражает скорее локальный боковик.

В перспективе ближайших двух месяцев с технической точки зрения более вероятным остается сценарий возобновления фазы падения либо широкого боковика, причем вероятность флэта, на мой взгляд, выше. Нельзя исключать формирования краткосрочного up-тренда в рамках фазы падения от 108 руб.

Уровни поддержки: 73,75 / 71,8 / 70,25 / 69,2 / 67,4

Уровни сопротивления: 77 / 78 / 80,2 / 82,4 / 84 / 87,5