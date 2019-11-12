Денежный рынок: Банк России увеличит предложение КОБР
Однодневный валютный своп доллар/рубль вчера не торговался ввиду праздничного выходного в США. Тем временем своп евро/рубль повысился до 6,50% (+16 бп к предыдущему дню). Индекс RUSFAR снизился на 4 бп, до 6,37%. Сегодня Банк России проводит аукцион 3-месячных КОБР на сумму 0,7 млрд руб. Между тем сегодня же наступает срок погашения ранее размещенных облигаций на сумму 0,3 млрд руб., так что в случае размещения всего запланированного объема чистая стоимость бумаг в обращении увеличится на 0,4 трлн руб., до 1,5 трлн руб. Также сегодня ЦБ проведет регулярный аукцион недельных депозитов, на котором, как мы полагаем, лимит размещения будет сокращен до 1,8–2,0 трлн руб. Наконец, вчера Банк России представил обновленный недельный прогноз уровня ликвидности, согласно которому в течение предстоящей недели приток ликвидности в банковскую систему по бюджетному каналу составит 406 млрд руб.
Котировки FRA и ставки процентных свопов вчера продолжили расти: в том числе 3x6 FRA повысилась на 2 бп, до 6,50%. Трехмесячная ставка Mosprime снизилась на 1 бп, до 6,82%. Кривая процентных свопов сместилась вверх на 1–2 бп. Ставки NDF повысились на 5–7 бп, в том числе 6-месячное значение достигло 5,93% (+7 бп). Дальний отрезок кривой кросс-валютных свопов закрылся практически без изменений.
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