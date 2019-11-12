Вчера торговая активность на рынке рублевого долга хоть и ожидаемо снизилась относительно пятницы в связи с празднованием Дня ветеранов в США, тем не менее была неплохой для понедельника: биржевой оборот в сегменте ОФЗ превысил 12 млрд руб.

Однако желание продать ОФЗ у инвесторов никуда не делось, и вчера продажи в сегменте рублевых госбумаг продолжились. Причем продавцами зачастую выступают западные участники. На кривой наибольшая активность наблюдалась в ОФЗ 26217 с погашением в 2021 г., ОФЗ 26215 с погашением в 2023 г., ОФЗ 26227 с погашением в 2024 г., ОФЗ 26224 с погашением в 2029 г. и в ОФЗ 26221, погашаемых в 2033 г. Доходности вдоль кривой за вчерашний день прибавили примерно 2–4 б.п., рубль тоже закрылся в небольшом минусе.

Как мы уже отмечали, сейчас мы не видим поводов для возобновления покупок: в среднесрочной перспективе сильное снижение ключевой ставки маловероятно (мы ждем снижения в декабре на 25 б.п. до 6,25%), на дальнейшее смягчение от ФРС также особо надежды нет. ЦБ подчеркнул, что по-прежнему видит нейтральный диапазон ставки в размере 6–7% и пока не готов от него отклоняться.

Возможным поводом для возобновления покупок на ЕМ, в том числе и в РФ, является серьезный прогресс в торговых переговорах США–Китай, однако учитывая, что история эта более чем долгоиграющая и нестабильная, ставить на такое развитие событий пока нельзя.

Доходности индикативных ОФЗ сейчас следующие: однолетних ОФЗ – 5,7% годовых, пятилетних – 6,2%, десятилетних – 6,45%, пятнадцатилетних – 6,7%, то есть положительный спред к текущей ставке мы наблюдаем лишь на самом дальнем конце кривой. На фоне снижения интереса к ОФЗ для Минфину было бы логично предложить микс из более-менее длинных (как, например, ОФЗ 26228) и среднесрочных (например, шестилетних ОФЗ 26229) бумаг. Линкер 52002 тоже является неплохим кандидатом и альтернативой ОФЗ 26229 для завтрашнего аукциона.