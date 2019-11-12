Экспорт может заметно поддержать рост ВВП РФ в III квартале
Несмотря на слабость потребительского спроса и отсутствие ускорения в промышленности, темпы роста экономики по итогам 3 кв. 2019 г., скорее всего, заметно ускорятся. На данный момент, оперативная оценка ВВП от МЭР составляет 1,8% г./г., а первая официальная цифра от Росстата будет опубликована 13 ноября.
Судя по оперативным отраслевым индикаторам статистики, в 3 кв. заметное улучшение произошло в обороте оптовой торговли (по нашим оценкам, ее вклад в рост сменился с —0,2 п.п. до +0,4 п.п.) и в сельском хозяйстве на фоне хорошего урожая (его вклад в рост экономики вырос с 0,1 п.п. до 0,2 п.п.). При этом прочие отрасли (промышленность, строительство, розница, транспортные перевозки и пр.) не снизили темпов роста.
С учетом того, что динамика оптовой торговли улучшилась (+3,8% г./г. против —1,8% г./г. во 2 кв. 2019 г.) на фоне неутешительной ситуации в рознице (0,9% г./г. против 1,6% г./г.), мы полагаем, что такой разрыв может объясняться наращиванием экспорта (оптовые продажи нефти и газа за рубеж традиционно являются важным фактором динамики оптового товарооборота). Это подтверждается и статистикой ФТС: за 3 кв. физические объемы экспорта нефти выросли на 11% г./г. (-7% г./г. во 2 кв.), а газа — снизили падение до —0,6% г./г. (против —13% г./г. во 2 кв.).
В итоге, с учетом оценки МЭР, мы полагаем, что в 3 кв. рост ВВП имеет все шансы ускориться как минимум до 1,2% г./г. В целом такая квартальная динамика соответствует нашему текущему прогнозу роста ВВП на 1,2% г./г. по итогам 2019 г.
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