Вторая половина недели пройдет при пониженном аппетите к риску
На глобальных площадках наблюдается ухудшение аппетита к рисковым активам. Сразу несколько факторов оказывают негативное влияние на рынки. В соответствии с нашими ожиданиями в своей вчерашней речи в Экономическом клубе Нью-Йорка Трамп дал весьма противоречивую характеристику текущему состоянию торговых переговоров. С одной стороны, по словам Трампа, стороны близки к заключению первой фазы соглашения. С другой стороны, в отсутствие договоренностей по ключевым вопросам администрация сохраняет намерения продолжать повышать пошлины. Дополнительными причинами умеренно негативных настроений на рынках стали продолжающиеся протесты в Гонконге и в Чили, а также сообщения о подготовке отчета для Белого дома о возможных тарифах на продукцию автомобильной отрасли в ЕС. Данная информация оказывает давление на европейскую валюту, которая ранее уже страдала от заявлений представителя ЕЦБ Кёре о необходимости продолжать программу покупки активов ЕЦБ до повышения ставок. Данное заявление указывает на вероятность сохранения крайне мягкой монетарной политики ЕЦБ и после ухода Драги с поста главы ЕЦБ. Ключевыми событиями сегодняшнего дня станет выступление Главы ФРС Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл, вероятно, будет придерживаться той же относительно оптимистичной риторики, что и по итогам октябрьского заседания ФРС. Это позволит доллару сохранить сильные позиции.
Российский валютный рынок
Рубль закрепился выше отметки 64 в паре с долларом в соответствии с нашими ожиданиями. Давление на рубль формируется по совокупности многочисленных факторов, ухудшающих аппетит к риску на глобальных площадках. В частности, источником негатива для рынка стали противоречивые заявления по теме торговых переговоров в рамках выступления Трампа, продолжающиеся протесты в Гонконге и Чили, а также улучшение позиций доллара на глобальном валютном рынке. Вторая половина недели, вероятно, пройдёт при пониженном аппетите к риску, создавая угрозу закрепления рубля выше отметки 64 в паре с долларом. В паре с евро позиции рубля традиционно выглядят более устойчивыми в свете обострения темы тарифов в отношении продукции автомобильной отрасли в ЕС со стороны США.
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