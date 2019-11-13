По данным Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в октябре составил $7.9 млрд ($65.1 млрд с начала года). Опубликованное значение превысило наши ожидания ($5.7 млрд), что может быть обусловлено постепенным восстановлением объемов энергетического экспорта после значительного падения в первые три квартала.

Отток капитала закономерно ускорился (-$6.7 млрд), вероятно, из-за операций банковского сектора и размещения экспортной выручки за рубежом. Противовесом оттоку стал высокий спрос иностранных инвесторов на долговом рынке в октябре (+$3.6 млрд). Однако полноценное ралли в рубле в течение октября было сдержано стандартным стабилизирующим механизмом – покупки в рамках бюджетного правила составили $4.1 млрд.

Мы видим все шансы для сохранения позиций USD/RUB у отметки 63.5 по итогам 4к’19. Во-первых, по нашим оценкам, профицит текущего счета сохранит крепкие значения (+$12.0 млрд в ноябре-декабре). Во-вторых, оценки Банка России свидетельствуют о снижении выплат по внешнему долгу в 4к’19 на 17%, по сравнению с 4к’18. В довершение, Банк России дает четкие сигналы о намерении продолжить снижение ключевой ставки на заседании в декабре, таким образом, поддерживая интерес иностранных инвесторов.



