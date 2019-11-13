Совет директоров Ростелекома (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ) рассмотрит сегодня вопрос о консолидации 100% в Т2 РТК Холдинге (работает под брендом Tele2), сообщила вчера компания. Сегодня менеджмент по итогам заседания совета директоров проведет телефонную конференцию, посвященную предстоящей сделке. Также «Коммерсант» сообщил, что правительство утвердило оценку голосующих акций Ростелекома для допэмиссии на уровне 93,21 руб./акция, что предполагает 11-процентную премию к цене вчерашнего закрытия. По данным «Коммерсанта», оценка 55процентного пакета Т2 РТК Холдинга, представленная в правительство, составляет 132 млрд руб. Также сегодня стало известно, что консолидацию 100% Т2 РТК Холдинга Ростелекомом одобрила ФАС.

Полностью условия консолидации пока непонятны, возможно присутствие значительной денежной составляющей. Ростелекому в настоящий момент принадлежит 45% в Т2 РТК Холдинге, а остальное – консорциуму, включающему ВТБ, банк «Россия», и структурам Алексея Мордашова. В начале октября указ, предполагающий, что Ростелеком совместно со своим дочерним обществом «Мобител» должен будет довести свою долю в Т2 РТК Холдинге до 100%, подписал Президент Владимир Путин. При этом Ростелеком проведет допэмиссию в пользу ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) – ранее СМИ сообщали, что ВТБ может приобрести в ее рамках 708 млн акций, что должно будет принести Ростелекому 66 млрд руб. Стоимость пакета квазиказначейских акций Ростелекома, принадлежащих «Мобителу», который может участвовать в сделке, по предполагаемой цене размещения может составить еще 24 млрд руб. Таким образом, исходя из оценки приобретаемого пакета в 132 млрд руб., денежная составляющая сделки в итоге может составить еще 42 млрд руб.

Новость о высокой цене размещения может поддержать котировки, но есть риск отказа от промежуточных дивидендов. Консолидация Т2 РТК Холдинга, скорее всего, приведет к увеличению долговой нагрузки Ростелекома. Но сделка уже ожидаема рынком и стратегически может быть оправданна. Если цена предполагаемого размещения действительно окажется выше текущего рыночного уровня, это может дополнительно поддержать котировки акций Ростелекома. В то же время возможное присутствие значительной денежной составляющей в сделке способно привести к отказу от выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 мес. 2019 г. Вопрос о дивидендах также должен быть рассмотрен на сегодняшнем заседании. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ для обыкновенных акций Ростелекома.