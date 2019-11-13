Сбербанк: время смены финансового директора выгляди вполне логично
Совет директоров Сбербанка вчера одобрил отставку Александра Морозова с 1 июля 2020 г. Новым финансовым директором станет Александра Бурико (бывший финансовый директор Русала), которая ранее была назначена советником главы банка, а начиная с 1 января 2020 г. возглавит финансовый блок. Морозов работает в Сбербанке более десяти лет, в том числе финансовым директором с 2013 г. Его отставка – очередной этап ротации в руководстве за последние два года, когда Сбербанк начал реализовывать стратегию построения экосистемы. В числе главных достижений Морозова можно назвать создание централизованной функции управления финансами, а также повышение операционной эффективности – в частности, банк показывает лучшее в отрасли соотношение расходов и доходов на уровне 33%. За период его работы рыночная капитализация Сбербанка выросла на 160% (в рублевом выражении), а котировки опередили в росте индекс MSCI Russia на 30%.
Морозов работает в Сбербанке более десяти лет, в том числе финансовым директором с 2013 г. В числе его основных задач было создание централизованной функции управления финансами. В настоящее время Сбербанк публикует аудированную отчетность по МСФО в течение месяца после окончания периода, раскрытие результатов по РСБУ также значительно улучшились. Другой задачей Морозова было повышение операционной эффективности: в итоге затраты увеличились лишь на 55%, при этом соотношение расходов и доходов снизилось до 33% на конец 9м19 по сравнению с 49% в конце 2012 г., хотя баланс банка удвоился за период с 2013 г. Мы не исключаем, что Морозов продолжит работать в Сбербанке в новой должности после некоторого перерыва.
Бурико пришла в Сбербанк на должность советника Германа Грефа, а с 1 января 2020 г. будет назначена старшим вице-президентом, руководителем финансового блока. Ранее в течение 16 лет она работала в KPMG в России и Канаде, а в 2013 г. стала финансовым директором Русала.
Новый CFO – новая стратегия. Морозов активно участвовал в разработке и реализации двух долгосрочных стратегий банка. Реализация нынешней стратегии рассчитана до конца текущего года, а подготовка новой должна начаться во 2п20. Представить ее Сбербанк планирует в декабре 2020 г. Таким образом, время смены финансового директора выгляди вполне логично. Учитывая активную работу Сбербанка по развитию собственной экосистемы (включая недавнюю покупку значительной доли в компании, являющейся основным акционером Mail.ru), мы полагаем, что в рамках новой стратегии инвестиции в развитие экосистемы могут быть увеличены еще больше (включая и увеличение операционных расходов). Также мы считаем, что опыт работы Бурико в небанковской сфере может быть полезен с точки зрения усилий Сбербанка по диверсификации бизнеса в другие сегменты рынка. Ключевым вопросом остается вопрос обеспечения приемлемого возврата на капитал в условиях, когда чистая прибыль Сбербанка продолжает стагнировать.
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