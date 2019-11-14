На рынке давно сложилась парадоксальная ситуация, при которой акции близки к рекордным уровням, а новостное пространство наполнено тревожными рекомендациями, наблюдениями и исследованиями. Сомнения не лишены оснований: не так давно на долговом рынке присутствовала инверсия – предвестник экономического спада, а равновесие в торговых переговорах при Трампе нельзя назвать иначе как хрупким.

Согласно недавнему опросу UBS, 55% богатейших инвесторов ожидают существенного спада рынка до конца 2020 г. При этом почти 80% опрошенных ждут роста волатильности, которая сейчас на историческом минимуме. Около 60% в качестве защиты предпочитают диверсификацию и уход в инструменты денежного рынка. Сейчас же портфели опрошенных банком 3400 чел. в среднем на 25% сосредоточены в кэше. Это излюбленный защитный актив, который по итогам прошлого года превзошёл индекс широкого рынка.

Чуть ранее Morgan Stanley заявил, что классический портфель из 60% акций и 40% бондов покажет очень маленькую доходность (2,8%) в течение следующих 10 лет из-за слабого экономического роста и низкой инфляции. На следующий год CIO банка советует присмотреться к недооценённым циклическим и защитным акциям, а также к балансу краткосрочных и долгосрочных бондов – так называемая «штанга» (barbell portfolio).

JPMorgan в свою очередь отметил, что в следующие 6 месяцев акции поднимутся всего на 5%, а доходности 10-летних бондов могут резко взлететь, но это лишь временное явление. Лейтмотив многих исследований и обзоров – это то, что инвестирование перестаёт быть классическим распределением между акциями и облигациями.

С приходом долгосрочного тренда на низкие и даже отрицательные ставки «защитная» часть портфеля не даёт дохода. С 2012 г. взаимный фонд по бондам от Guggenheim вырос всего на 7%, а доходность S&P 500 с дивидендами превысила 150%. Из-за почти нулевой пользы от бондов для компенсации рисков акций нужно искать альтернативные активы вроде недвижимости, которая «нужна всегда», и драгоценных металлов, которые по сути представляют собой валюты без инфляции.

Пока титаны финансовой индустрии переосмысливают инвестирование, розничные игроки уверены в росте рынка в ближайшие полгода, об этом говорят данные Американской ассоциации индивидуальных инвесторов: более 40% настроены по-бычьи, медведей всего 24%. Опрос настроения ААИИ известен способностью предсказывать движение рынка с точностью до наоборот, поэтому господствующий оптимизм должен скорее настораживать.

Ни одно из приведённых выше мнений не означает, что скоро на рынках наступит конец света. В прошлом году на фоне подскочившей волатильности прогнозы на 2019 г. давались самые мрачные. Многие тогда считали, что ФРС повысит ставки ещё несколько раз. Ничего подобного не произошло, а рынок несколько раз обновил максимум. Тем не менее, исследованиям инвестбанков стоит уделить внимание – о новых способах диверсификации и приумножения капитала лучше задумываться заранее.