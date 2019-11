По итогам торгов 14 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,39% — до 2922,45 п., а индекс РТС на 0,06% — до 1436,98 п.

Отечественный рынок не смог устоять под давлением негативного внешнего фона и продолжил корректироваться в зону 2900-2920 пунктов по индексу МосБиржи. Снижению также способствовали некоторые корпоративные новости. Рынок явно разочаровался отчётом «Газпрома» по РСБУ, уронив бумаги на 1,37%. Прибыль компании за девять месяцев выросла лишь на 10,1% — до 434,937 млрд рублей при снижении выручки, за минусом обязательных платежей, на 3,9% — до 3,489 трлн рублей. En+ сократила прибыль за девять месяцев на 33,9% до $1,073 млрд. Впрочем, подобный результат был ожидаем на фоне того, что котировки алюминия в текущем году существенно ниже, чем в прошлом. Особенно это заметно на итогах III квартала, когда прибыль обвалилась на 64,2% до $210 млн. Стоит также вспомнить о том, что совет директоров «Татнефти» (+0,16%) созывает внеочередное собрание акционеров, чтобы утвердить дивиденды за 9 месяцев. В частности, к 40,11 рублям, выплаченным на акцию за I полугодие, акционеры получат выплату ещё 24,36 рублей. Рекомендованная дата закрытия реестра на получение дивидендов предварительно установлена на 30 декабря. Совет директоров «ММК» (-2,94%) утвердил новую дивидендную политику, согласно которой акционерам будут выплачиваться дивиденды по итогам каждого квартала из расчёта 100% от свободного денежного потока при условии соотношения чистого долга к EBITDA ниже 1.0x. Если же соотношение будет выше, то выплаты составят не менее 50% от свободного денежного потока. Тем не менее, бумаги «ММК» оказались среди аутсайдеров, как и другие металлурги – «НЛМК» (-2,52%), «Мечел» (-1,97%), «Северсталь» (-1,01%). Связано это с ухудшением перспектив торговых переговоров Китая и США, а также со слабой статистикой промышленного производства в самом Китае. В лидерах дня были бумаги «Аэрофлота» (+1,23%), «Мосэнерго» (+0,99%) и «Башнефти» (+0,88%). Среди слабых бумаг также было много представителей электроэнергетики. Можно также отметить прогноз Moody’s, где ждут рост экономики РФ в текущем году на 1,2%, в 2020 году на 1,5%, а также агентство улучшило ожидания на 2021 год до 1,7%. Инфляция ожидается 3,6%, 3,7% и 4,0% соответственно. Активность была высокой, и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 73,661 млрд рублей.

Рубль провёл более продуктивный день, чем рынок акций. Меж тем, нефть не смогла удержаться выше $63 за баррель Brent, но в действие вступил российский Центробанк. В комментарии «Динамика потребительских цен» говорится: «С учётом наблюдаемой ценовой динамики инфляция по итогам 2019 года может сложиться ближе к нижней границе интервала прогноза Банка России (3,2–3,7%)». В начале 2020 года инфляция может упасть ниже 3%, но по итогам всего года регулятор ждёт инфляцию в диапазоне 3,5%-4,0%. Подобные параметры ожиданий намекают рынку о том, что со снижением ставки ещё не покончено и в ОФЗ всё ещё существует потенциал на снижение доходностей. Собственно говоря, даже текущие доходности обеспечивают интерес к рублёвым инструментам со стороны консервативных инвесторов.

Торги в США проходили проблемно. Если S&P 500 смог записать на свой счёт новый максимум, то другие индексы понесли потери. Всему виной отчёт и прогноз Cisco Systems Inc. (-7,33%), где наблюдают существенные риски из-за торговой войны, беспорядков в Гонконге и процесса расставания Великобритании с ЕС. В начале дня казалось, что рынок поддержит сильный отчёт Walmart Inc. (-0,27%), но бумага растеряла все свои достижения к закрытию. Неуверенность на рынке привела к падению доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США ниже 1,82%. Впрочем, этому также способствовал неожиданный рост числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе до 225 тыс. вместо ожидаемых 215 тыс. Цены производителей также указывали на то, что борьба ФРС за инфляцию ещё не закончена. В октябре цены производителей (PPI) снизили темпы роста до 1,1% с 1,4% в сентябре, а Core PPI замедлил рост до 1,6% с 2,0% в сентябре. Соответственно, если цены производителей замедляют рост, то можно ждать аналогичной динамики от потребительских цен. Настроение также портил тот факт, что торговые переговоры пока не приносят конкретики. Китай уже вторую неделю подряд озвучивает необходимость поэтапной отмены импортных пошлин, но, как пишет Financial Times, в американской администрации весьма недовольны усилиями Пекина по обеспечению защиты интеллектуальной собственности США. По итогам торгов DJIA снизился на 0,01% до 27781,96 п., а S&P 500 вырос на 0,08% до 3096,63 п.

Торги в Азии проходили с переменным успехом, но поводы для оптимизма всё же были. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что сделка первой фазы с Китаем уже готова, но задержка связана с тем, что сделку оценивает Д. Трамп. Обе стороны явно недовольны достигнутыми результатами, но в этом и состоит компромисс. Из азиатской статистики стоит отметить, что рост промышленного производства в Японии составил 1,7% за сентябрь при ожиданиях 1,4%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23311,07 п. (+0,73%), Hang Seng — 26390,11 п. (+0,25%), Shanghai Composite — 2909,43 п. (-0,02%).

Оживление в котировках нефти также было связано с заявлениями Ларри Кадлоу. Меж тем, накануне отчёт Минэнерго оказался весьма неприятным для нефтяных «быков». По данным ведомства, на неделе, завершившейся 8 ноября, коммерческие запасы нефти выросли на 2,2 млн бар. до 449 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,9 млн бар., а дистиллятов снизились на 2,5 млн бар. Меж тем, импорт сырой нефти снизился на отчётной неделе на 327 тыс. бар. до 5,8 млн бар. в сутки. Самым неприятным стало то, что добыча выросла за неделю на 200 тыс. до 12,8 млн бар. в сутки, что уже кажется странным при сокращении буровой активности. К 9:00 мск Brent — $62,53 (+0,40%), WTI — $57,11 (+0,40%), Золото — $1464,7 (-0,59%), Медь — $5813,61 (+0,59%), Никель — $15115 (-0,23%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 98,15 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного повысилась до 1,85%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,102 (без изменений), GBP-USD — $1,288 (-0,05%), USD-JPY – 108,59 (+0,18%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Заявление экономического советника Белого дома Л. Кадлоу обнадёживает, но также настораживает. Если Д. Трамп всё ещё недоволен условиями первой фазы торговой сделки, то переговоры могут сорваться в любой момент. Тем не менее, в начале дня ждём от российского рынка небольшого роста, а от рубля продолжения укрепления. Из корпоративных событий можно отметить проводимый ММК день инвестора, обсуждение дивидендов в совете директоров «Магнит».