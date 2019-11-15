Доходность UST’10 в четверг продолжила корректировать вниз – на 7 б.п. – до 1,82% годовых, что позволило подрасти котировкам евробондов ЕМ, доходности которых снизились на 1-4 б.п.

Доходность российских 10-леток опустилась на 2 б.п. – до 3,34% годовых, кредитный спрэд расширился на 4 б.п. – 152 б.п. Отметим, что кредитная премия продолжает нормализацию с экстремально низких уровней; по все еще остается узкой по сравнению со средними значениями в размере 180-200 б.п.

Как мы отмечали накануне, снижение доходности UST’10 пока ограничено диапазоном 1,8%-1,85% на фоне паузы в снижении ставки ФРС, в результате чего ожидаем консолидацию рынков вблизи данных значений

Облигации

В четверг рынок ОФЗ завершил длившуюся всю неделю коррекцию — доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 6,23% годовых, 10-летних – также на 4 б.п. – до 6,49% годовых. В целом, прошедшая коррекция сняла перегрев рынка, приведя его в равновесие относительно менее агрессивных действий ЦБ по снижению ставки (ждем по —25 б.п. в декабре и 1 квартале 2020 г.).

Вместе с тем, инфляция продолжает замедляться более быстрыми темпами, чем ранее ожидал ЦБ — в комментариях регулятора отмечается, что инфляция в России с учетом наблюдаемой динамики в конце 2019 года будет находиться ближе к нижней границе диапазона 3,2-3,7% (что в большей степени соответствует нашим ожиданиям – 3,2%). Недельная инфляция в РФ снова была нулевой, а годовая на 11 ноября замедлилась до 3,6%.

Ожидаем перехода к консолидации рынка ОФЗ в ожидании новых триггеров со стороны ЦБ; с приближением заседания регулятора 13 декабря активность на рынке вырастет.