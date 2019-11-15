Настроения на глобальных площадках продолжают зависеть от риторики по торговым переговорам между США и КНР.

Накануне американский торговый советник Л. Кудлоу заявил о том, что страны приблизились к финальному этапу согласования первой фазы торгового соглашения, что вернуло умеренный оптимизм на финансовые рынки. В результате, в утренние часы фьючерсы на S&P500 прибавляют около 0.3%, а золото снижается почти на 0.5%.

Тем не менее, в последние дни риторика по торговым переговорам была неоднозначной. В частности, вчера сообщалось, что КНР настаивает на отмене действующих импортных пошлин со стороны Штатов в рамках подписания первого этапа сделки, что может осложнять действующие переговоры. Кроме того, информационные агентства продолжают сообщать о сложностях в переговорах по покупке Китаем сельскохозяйственной продукции из США. Таким образом, мы сохраняем свой взгляд на то, что оптимизм по торговой войне вполне может оказаться временным, а риски возврата негативных настроений на глобальные площадки в связи с темой торговой войны по-прежнему остаются высокими.

Сегодня будет опубликована статистика по экономической активности в Штатах: в 16.30 (мск) состоятся публикации индекса производственной активности от ФРБ Нью-Йорка и данных по розничным продажам, а в 17.15 станет известен объем промышленного производства в США за октябрь. Если данные продолжат указывать на сохраняющуюся устойчивость американской экономики, доллар США может умеренно укрепить свои позиции на глобальном forex-рынке.

Российский валютный рынок

Рубль завершает неделю довольно уверенными попытками укрепления. В паре с долларом российская валюта вернулась ниже отметки 64, а в паре с евро остается внутри диапазона 70-71. В конце недели явные драйверы для валютного рынка фактически отсутствуют. Движение валют развивающихся рынков, за которым, как правило, следует и рубль, определяется преимущественно риторикой по торговле, которая в последние сутки была чуть более оптимистичной. В то же время конкретика по срокам заключения первой фазы сделки фактически отсутствует, поэтому мы рассматриваем текущий оптимизм как временный.

Умеренную поддержку рублю оказывают цены на нефть, которые сохраняются выше отметки 60 долл./бар. с начала ноября. Внутренние факторы не формируют существенных позитивных или негативных драйверов для рубля. Нейтральный внешний и внутренний фон, вероятно, позволит рублю остаться сегодня вблизи текущих уровней.

Фактором риска выступает публикация американской макроэкономической статистики (индекс деловой активности в штате Нью-Йорк, розничные продажи – в 16:30 и промышленное производство – в 17:15). В случае выхода сильных данных доллар может получить поддержку.