Федеральный бюджет в октябре исполнен с небольшим дефицитом. Это первый месяц в 2019 г., когда был зафиксирован дефицит бюджета, правда, с начала года профицит бюджета остается значительным (3,1 трлн руб.). Общий объем профицита бюджета по состоянию на 1 ноября практически сравнялся с объемом интервенций на валютный рынок в рамках исполнения бюджетного правила, за первые 10 месяцев они составили чуть менее 3 трлн руб. Бюджетное правило теоретически устроено таким образом, чтобы интервенции на валютном рынке компенсировали отток ликвидности из банковской системы и в общем были нейтральны, но из-за того, что ЦБ проводит также отложенные покупки, интервенции могут по итогам года создать навес избыточной ликвидности. При этом бюджет в целом пока остается важным инструментом стерилизации ликвидности: профицит консолидированного бюджета несколько выше профицита федерального бюджета, к тому же значительный отток ликвидности связан с высоким объемом размещения ОФЗ в этом году.

Действия Казначейства могут несколько снизить навес избыточной ликвидности. Отставание расходов от существующего плана привело к тому, что на счетах в Казначействе скопились временно неиспользованные средства, которые ведомство размещает на депозитах в банках и предоставляет в рамках операций репо. Общая задолженность банков по этим двум инструментам составляет чуть менее 3 трлн руб., срок возврата примерно 2/3 этой суммы приходится на период до конца года. Казначейство, со своей стороны, может сократить предложение средств банкам, таким образом стерилизовав значительную часть средств, поступающих по бюджетному каналу, но в любом случае структурный профицит ликвидности будет расти.