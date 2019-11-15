После выхода наверх их «восходящего треугольника» (серая область) бумаги вначале рванули наверх, а сейчас определяются с направлением в диапазоне 0,0465–0,048 руб. Потенциал фигуры сохраняется вплоть до 0,05–0,0505 руб., с этой точки зрения шансы на рост есть.

Осцилляторы свидетельствуют о перекупленности акций, возник сигнал на продажу по стохастику. Трендовая линия индикатора ADX (синяя) достигла зоны «перегрева» 50-100%, что раньше почти всегда приводило к смене тенденции на противоположную. Все это негативные факторы, поэтому покупку возле текущих уровней сложно назвать надежной.

Таким образом, «бычий» тренд от 0,033–0,035 руб. остается в силе, но технические индикаторы требуют полноценной коррекции вниз. Не вижу особых проблем протестировать поддержку 0,0457 руб. В случае пробоя данного уровня следующей остановкой может стать 0,044–0,0445 руб.

Долгосрочная картина осторожно позитивная. Акции растут в пределах среднесрочного up-тренда с границами в виде красных линий. Позади остались прежние границы долгосрочного down-тренда (серые линии). На данный момент предпосылок для быстрого возврата в фазу падения немного, но перекупленность все же требует коррекции.

Если в ближайшее время удастся закрепиться 0,048 руб., то долгосрочный «медвежий» тренд сильно пошатнется. Негативный сценарий не в приоритете и предполагает возобновление down-тренда после падения к поддержке 0,038 руб. и ниже., что пока маловероятно.

Уровни поддержки: 0,0457 / 0,0444 / 0,0425 / 0,0406

Уровни сопротивления: 0,048 / 0,0488 / 0,05