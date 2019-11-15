В пятницу, 15 ноября, российский фондовый рынок консолидируется вокруг уровней вчерашнего закрытия на отсутствии достаточных драйверов для продолжения роста. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,1%, в то время как РТС – 0,4% на фоне укрепления курса рубля на 0,2%. Азиатские рынки завершили день преимущественно в плюсе, европейские – аналогично – в большинстве торгуются на «зеленой» территории.

Противоречивая информация, с которой приходится работать инвесторам, не способствует формированию определенного тренда – ни на рост, ни на падение. Так, по словам экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, согласование условий промежуточного соглашения США с Китаем находится на финальной стадии, что, безусловно, поддерживает оптимизм на рынках. С другой стороны, информация о том, что покупки Пекином американской сельхозпродукции пока не достигли заявленных ранее уровней, настораживает. Более того, китайские власти в целом оценивают текущее соглашение как выгодное больше Вашингтону и хотели больше положительных моментов для себя. Все это не позволяет пока участникам торгов удостовериться в том, что предварительная торговая сделка почти готова, осталось лишь подписать.

Другим спорным моментом для рынков остается риторика ФРС – исходя из последних заявлений Дж.Пауэлла, регулятор намерен оставить процентные ставки на текущем уровне до появления новых признаков разрушительного влияния торговых войн на экономику США. Поскольку какое-то время смягчение монетарной политики и «голубиная» риторика Федрезерва были «спасательным кругом» для фондовых рынков даже в условиях продолжающихся торговых войн, уход такого фактора поддержки ожидаемо лишает рынка заметной доли позитива, а инвесторам остается только следить за ходом торговых переговоров и макростатистикой.

Для российского рынка дополнительным драйвером для роста остается довольно сильная нефть, которая на ожидании потепления торговых отношения США с Китаем, держится на уровнях $62-63 за баррель Brent спот, а также продолжающиеся третью неделю притоки в фонды, ориентированные на Россию. Так, по данным EPFR, за неделю с 7 по 13 ноября в фонды акций с фокусом на Россию пришло $140 млн после +$50 млн неделей ранее.