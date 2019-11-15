Курс рубля на завершающейся рабочей неделе демонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро. При этом доллар вначале обновил максимум с середины октября (около 64,5 рубля), а затем скатился ниже 64 рублей. Евро повышался почти до 71 рубля – максимума с 1 ноября, потом также сполз = ниже 70,5 рубля.

Фактором динамики курса рубля оставались внешние сигналы, связанные в основном с долгоиграющей "сагой" об американо-китайских торговых отношениях. Рынок нефти колебался в узком диапазоне, предпринимая вялые попытки выйти наверх и закрепиться на уровне 63 доллара за баррель.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 10 копеек до 63,7 рубля, евро повышался на 10 копеек до 70,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 4 тысяч против 3,95 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ПЫТАЛСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВНИЗ

Рубль начал неделю легким снижением к доллару и евро на фоне внешнего негатива, понизившего спрос на риск. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на продукцию из Китая, ввозимую в Штаты, не идет, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона. Негатива в отношения между США и Китаем могло добавить обострение в Гонконге, где в ходе разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению огнестрельного оружия

Начавшееся коррекционное снижение российского рынка акций (от уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи) просигнализировало о падении спроса на рублевые активы. Ярким сигналом этого стало решение Минфина не размещать на аукционе один из выпусков ОФЗ — впервые с июня "в условиях возросшей волатильности". Это наложило негативный отпечаток на курс рубля. Инвесторы стали понемногу уходить в валюту, фиксируя прибыль на фондовом рынке.

Определенное давление на рубль оказали макроэкономические данные РФ. Так, положительное сальдо текущего счета платежного баланса в январе-октябре 2019 года сократилось на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 65,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового баланса РФ при этом сократилось на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 138,6 миллиарда долларов.

Подогревал ситуацию и президент США Дональд Трамп, заявивший, что если скорого заключения договора не произойдёт, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

ПРОГНОЗЫ

Вторую половину и завершение недели валюта РФ провела, укрепляясь против доллара и евро. Поддержку оказала нефть, попытавшаяся закрепиться на уровне 63 доллара за баррель сорта Brent. Помогал отчет минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,2 миллиона баррелей до 449 миллионов баррелей при ожиданиях увеличения только на 1,6 миллиона баррелей.

Определенную поддержку рублю оказали данные о росте профицита бюджета РФ за январь-октябрь до 3,071 триллиона рублей против 2,987 триллиона рублей за январь-сентябрь. Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле он был понижен до 1,7% ВВП (до 1,881 триллиона рублей). Госдума 13 ноября приняла в первом чтении очередные поправки в бюджет РФ, которыми предлагается утвердить уровень профицита в размере 1,481 триллиона рублей, или 1,4% ВВП.

Некоторая коррекция рубля вниз "выпустила пар", и теперь российская валюта может опять продемонстрировать силу. Приближение налогового периода ноября поддержит курс рубля. Банкам предстоит перечислить в бюджет немногим более 1,35 триллиона рублей, что, впрочем, некритично для рынка. Поэтому на фоне возможного охлаждения спроса на рублевый долг и внешнего геополитического негатива валюта РФ может остаться как минимум стабильной около отметки 64 рубля за доллар.