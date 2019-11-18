В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Восстановление оптимизма в отношении ожидаемой торговой сделки между США и КНР способствовало усилению потока заявок на покупку в металлургическом секторе, чувствительном к состоянию мировой экономики. В итоге акции ММК (MAGN) подорожали на 2.1%, Норникеля (GMKN) – на 1.5%. Лукойл (LKOH) прибавил 1.3%, Сбербанк (SBER) и МТС (MTSS) – по 1.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 7.9%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 5.4%, группы ПИК (PIKK) – на 2.9%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 0.8%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Благоприятная динамика мировых цен на нефть (несмотря на снижение ее влияния на рынок акций в целом) может привлечь внимание инвесторов к бумагам нефтегазового сектора.

Тем временем главной темой для глобальных рынков остается торговое соглашение между США и КНР, которое должно быть заключено до 15 декабря, чтобы избежать очередного повышения пошлин со стороны США.

На валютном рынке в начале торгов курс доллара к рублю, по всей вероятности, останется под давлением в соответствие с динамикой курса доллара к корзине мировых валют.