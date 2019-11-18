ЧПМ может скорректироваться вниз. Тинькофф Банк (TCS LI – ПОКУПАТЬ) в среду опубликует отчетность за 3 кв. 2019 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. По нашим оценкам, прибыль вырастет на 13% за квартал (и примерно на 30% год к году), при этом ROAE, за счет увеличения капитала после допэмиссии, должен снизиться до 54% с 65% во 2 кв. Отчетность по РСБУ предполагает, что в 3 кв. рост кредитования ощутимо замедлится – мы ждем увеличения портфеля на 9% квартал к кварталу против плюс 19% в 1 и 2 кв. Для маржи мы закладываем снижение на 30 б.п. за квартал – менеджмент ранее уже указывал, что показатель должен развернуться вниз после технического роста во 2 кв., когда имели место корректировки в методологии учета кэшбэка. При этом ЧПД способен сохранить квартальную повышательную динамику, чистые комиссии, по нашим расчетам, также увеличатся за квартал – на 8%, поквартальный рост, вероятно, сохранится и в прочих доходах.

Стоимость риска может остаться близкой к 9%. Для операционных расходов мы прогнозируем сохранение темпов роста год к году на уровне чуть ниже 40%, но соотношение Расходы/Доходы, по нашим оценкам, опустится до 38% с 41% во 2 кв. Что касается стоимости риска, замедление в росте портфеля, как мы полагаем, пока не транслируется в снижение резервных отчислений, и показатель может остаться на уровне около 9%. Мы ждем комментариев менеджмента относительно трендов в опережающих индикаторах стоимости риска и относительно того, сохраняется ли годовой прогноз по стоимости риска (7–8%); согласно нашим расчетам, для его выполнения по верхней границе в 4 кв. стоимость риска должна быть не выше 6%.

Выплата дивидендов должна возобновиться по итогам 4 кв. В конце октября менеджмент подтвердил, что банк планирует вернуться к выплатам дивидендов, начиная с 4 кв. 2019 г., выплата по его итогам осуществиться в марте-апреле, также в конце октября был подтвержден прогноз по прибыли на 2019 г. в размере более 35 млрд руб. За 9 мес., по нашим оценкам, Тинькофф может заработать около 25 млрд руб. прибыли, прогноз предполагает еще минимум 10-процентный рост прибыли в 4 кв., что реалистично при обычном сезонном снижении стоимости риска у банка к концу года. Достаточность капитала на 1 октября равнялась 8,4% для показателя Н1.1, 10,9% для Н1.2 и 11,9% для Н1.0 с соответствующим запасом в 140, 240 и 140 б.п. к минимумам следующего года с учетом буферов. Еще порядка 90 б.п. к капиталу 1-го уровня добавит пока не аудированная прибыль. Возврат к выплате дивидендов, как мы оцениваем, будет стоить банку около 40 б.п. достаточности капитала в 1–2 кварталах, а дивидендная доходность, исходя из выплаты 30% квартальной прибыли по МСФО, составляет около 1,3%.