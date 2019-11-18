Текущие настроения – осторожно позитивные. В четверг советник Белого дома Л. Кудлоу сообщил о достижении определенного прогресса в торговых переговорах США и Китай и подчеркнул, что стороны «близки» к сделке, но не предоставил конкретных фактов и сроков ее заключения. Кроме того, по сообщениям СМИ, ключевым условием для подписания соглашения по «Фазе-1» со стороны Китая является отмена пошлин, по которым позиция США пока не ясна. Рынки EM открылись на этой неделе в небольшом плюсе.

Российские рынки акций и рублевых облигаций корректируются после ралли, тогда как валютный рынок стабилен. Планы Минфина по изменению валютной структуры ФНБ в сторону дедолларизации (ок. 40% ФНБ сейчас приходится на доллар США) и приближению ее к структуре резервов ЦБР (где доля доллара США около 24%), вероятно, пройдут без участия валютного рынка – Минфин произведет конвертацию своего валютного депозита в ЦБ за счет собственных резервов последнего. Структура рыночных покупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила также вряд ли сильно изменится, учитывая, что на доллар по-прежнему приходится около 83% оборотов (на евро – чуть менее 17%) на рынке РФ.

Ключевой темой недели остается новостной поток по торговым переговорам США-Китай, ожидания по которым сейчас позитивны. В США выйдет статистика по недвижимости: продажи домов на вторичном рынке (чт) могут вырасти до 5,5 млн на фоне сильных данных по занятости и снижений ставок по ипотеке. Также может укрепить ожидания рынка то, что ФРС оставит ставку без изменений на заседании в декабре после трех последовательных снижений с июля по октябрь. Протокол последнего заседания ФРС будет опубликован в среду.

Из прочих мировых новостей – продолжение публичных слушаний по вопросу об импичменте президента Д. Трампа (вт) и предвыборные дебаты в Великобритании (вт). В Еврозоне будут опубликованы данные по уверенности потребителей (чт) и PMI (пт), которые могут несколько улучшиться на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров.

В России глава ЦБ Э. Набиуллина представит в Госдуме (ср) проект Основных направлений ДКП на 2020-22 гг. Мы полагаем, что риторика будет сбалансированной – она отметит снижение краткосрочных инфляционных рисков (в том числе замедление ИПЦ до 3,6% г/г на данный момент), однако также напомнит об уже произведенном снижении ставки на 125 б.п. с начала года и обратит внимание парламентариев на предстоящее ускорение бюджетных расходов (включая октябрьские данные по исполнению бюджета) как фактор поддержки экономического роста и аргумент в пользу паузы в цикле снижения ключевой ставки. На инвестфоруме «Россия зовет» (ср-пт) ожидается выступление президента и министра финансов.

Промпроизводство в РФ (пн) может несколько замедлиться в октябре из-за календарного эффекта, однако рост расходов бюджета по статье «Национальная экономика» с 4% г/г в 9М19 до 42% г/г в октябре говорит скорее о том, что активность корпоративного сектора может и превзойти ожидания. Тем не менее, пока не понятно, сможет ли это транслироваться в рост уверенности домохозяйств. Розничная торговля (ср) может оказаться под давлением из-за снижения доступности потребительских кредитов после ужесточения макропруденциальной политики с 1 октября. Домохозяйствам придется больше полагаться на рост зарплат (ср), который мог несколько ускориться в сентябре (публикация этих данных теперь идет с лагом), в основном из-за замедления ИПЦ.