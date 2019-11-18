До конца года Минфину предстоит снизить профицит на 1,8 трлн руб. В октябре, впервые в этом году, Федеральный бюджет был сведен с небольшим техническим дефицитом (15 млрд руб., на фоне заметного роста расходов (+22% г./г.) при относительной стабильности доходов). Напомним, что средний объем профицита в прошлые месяцы превышал 300 млрд руб. Согласно обновленному бюджетному плану, на этот год перед Минфином стоит задача достичь профицита в 1,5 трлн руб. (за 10М он превышает 3 трлн руб.), что означает его сокращение до конца года на 1,8 трлн руб. за счет активного наращивания исполнения расходов. При этом обычно план по расходам не исполняется на 100%.

Пока темпы расходования средств не ускорились…

Исходя из плана, Минфину придется до конца года потратить до 5,5 трлн руб. Ранее мы отмечали, что практически весь год темпы расходования средств отставали от обычного графика и лишь в сентябре начали его догонять (тогда отставание сократилось с более чем 700 млрд руб. до 600 млрд руб.), но в октябре, судя по всему, этот процесс остановился (по нашим расчетам, отставание сохранилось на том же уровне).

…и банковская система не заметила переход бюджета к дефициту…

Кстати говоря, банковская система, судя по факторам ликвидности, не заметила перехода бюджета пусть и к небольшому, но дефициту. Всего по бюджетному каналу в октябре ушло 184 млрд руб. (тогда как в сентябре наблюдался приток средств). Если исключить средства Казначейства (депозиты, РЕПО, своп и банковские счета), то отток в октябре составил 593 млрд руб., а в сентябре – 248 млрд руб.

…т.к. формально исполненные средства оседают на счетах Казначейства

Отметим, что такой консерватизм бюджета (при формальном дефиците) объясняется тем, что заметная сумма (500 млрд руб.) исполненных средств фактически «зависла» на счетах Казначейства и не дошла до финальных бюджетополучателей (согласно отчету об исполнении бюджета, остатки средств на счетах бюджета возросли на эту сумму). Также 90 млрд руб. ушло из системы из-за размещений ОФЗ. При этом объем интервенций и размещения средств Казначейством оказался в совокупности меньше, чем эти два фактора, что и стало причиной чистого оттока средств из системы в октябре.

Для нас остается неясным вопрос, как именно ускорится исполнение расходов. Сейчас кажется, что текущая ситуация сохранится до конца декабря, когда, как обычно, будет исполнена львиная доля расходов. Соответственно, это будет мало заметно для рынка МБК и ставок.