Практически всю предыдущую неделю участники рынка толкли воду в ступе и тщательно "запиливали" текущие уровни. Ни выступление во вторник президента Трампа, ни двухдневный доклад Председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе не смогли сдвинуть котировки с места. И только слова экономического советника президента США Ларри Кудлоу о том, что торговый договор между США и Китаем фактически согласован и готов к подписанию, сдвинули рынок с мертвой точки. И здесь сработали скорее даже не сами слова, в которых, по правде говоря, было мало чего нового, а прежде всего тот факт, что стоять на месте всем до смерти надоело и участники рынка решили воспользоваться поводом и немного размяться. А поскольку ничего плохого на горизонте в данный момент нет и падать не на чем, то значит надо расти. В итоге этого пятничного роста мы получили красивый результат. Все три индекса дружно обновили свои исторические максимумы — как абсолютные исторические, так и по закрытию рынка. Более точно эту ситуацию отражает баскетбольный термин "трипл-дабл" — тройной рекорд в двух номинациях, который на практике случается исключительно редко. Конечно, можно как угодно обозначать это событие, но самое главное — рынок не хочет пока падать и, пусть и скрипя зубами и упираясь, но все же постепенно продолжает лезть в гору и продолжает оставаться сильным и позитивным.

На отраслевом уровне по итогам прошедшей недели лучшими оказались акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Особенно сильно смотрятся акции компаний, занимающихся медицинским обслуживанием населения по страховым программам, ведомые безусловным лидером отрасли — компанией UnitedHealth Group (UNH, +5,30%). Последние по итогам пятничных торгов поднялись к максимумам этого года и имеют все шансы в ближайшее время подобраться к абсолютным своим максимумам, до которых остается около 6%. Весь рост в этом секторе спровоцирован предложением администрации президента Трампа о введении новых правил, направленных на повышение прозрачности цен на здравоохранение.

Главное же разочарование текущей недели связано с акциями мирового лидера ритейлинга компанией Walmart (WMT, —1,48%). После выхода очень сильной квартальной отчетности в четверг акции этой компании сначала вполне обоснованно вылетели вверх почти на 5% и в какой-то момент казалось, что это только начало хорошего роста. Однако рост достаточно быстро захлебнулся, и вместо него мы в течение 2-х дней видели унылое сползание вниз к уровням недельной давности. Обидно и совершенно не заслуженно!

Ожидания рынка 18 ноября

Интересная у нас предстоит неделя. Интересная, прежде всего, с точки зрения переоценки рисков и текущих рекордных отметок, на которых находится рынок. Интересна она еще и тем, что с точки зрения внешних событий особого ничего не будет и фактически участники рынка будут предоставлены самим себе — копайтесь в ваших мыслях сколько угодно. А вопрос на самом деле важный — не слишком ли высоко взлетел рынок? Не слишком ли резво он это сделал? По крайней мере чисто технически угол наклона роста уже явно начал выходить в запредельно рискованную область.

И все же что интересного ожидается на этой неделе? Во-первых, макроданные. Их немного, но они реально могут существенно повлиять на настроение участников рынка. К этой категории стоит отнести данные по рынку недвижимости — во вторник выйдут данные о разрешениях на новое строительство и данные о закладке новых домов, а в четверг мы увидим данные о продажах домов на вторичном рынке. Но самое интересное будет в пятницу, когда появятся на свет предварительные данные за ноябрь по PMI в сфере промышленности, сфере услуг и объединенный PMI Composite. Участники рынка сейчас очень внимательно следят за этими опережающими индикаторами и имеют привычку очень нервно реагировать, в случае если появятся отрицательные данные.

Также подходит к концу сезон отчетности. И на закуску мы на этой неделе увидим отчетность целого ряда ритейлеров таких как Home Depot (HD) во вторник, Target (TGT) — в среду и Macy’s в четверг. К сожалению, после явно негативной реакции на отчетность Walmart (WMT) ждать чуда от остальных ритейлеров не приходится.

Что касается понедельника, то день обещает быть относительно спокойным. Особо важных событий за прошедшие выходные не произошло, и на рынках сохраняется умеренный позитив. Макроэкономические данные сегодня не выходят, да и отчетности каких-либо знаковых компаний тоже не будет. Поэтому скорее всего американские индексы будут торговаться вблизи нулевых отметок в зеленой зоне. Однако плюс если и будет, то вряд ли он превысит отметку в несколько десятых процента и не более того.